Henrik Palle: Der er fart over feltet og vaskeægte fredagsstemning, når gutterne går til vaflerne i football-serien 'All American' Football-serien om det unge kæmpetalent Spencer James bygger til dels på virkelige hændelser og på den ægte stjerne Spencer Paysingers liv.

En hel verden uden for USA blev fanget af de blændende lys fra highschool-footballs baner i serien ’Friday Night Lights’.

For det er et spændende univers, hvor både kærlighedshistorien, coming of age-fortællinger og beretninger om grumme magtkampe kan udfolde sig på bedste vis. Og derfor er det også med en vis skrækblandet fryd, man sætter sig til at se 'All American'.











For den ser ud til at byde på den samme cocktail af bold, ballade og begær – med den tilføjelse, at vi nu er i Beverly Hills, hvortil den unge sorte, fattige og monstrøst talentfulde Spencer James flytter for at kunne spille footballpå et bedre hold end slumskolens. Men samtidig konfronteres han med det amerikanske klassesamfunds mest ubehagelige sider og gøres til genstand for seriøs mobning fra de rige unges side.

Desværre er serien ikke på niveau med ’Friday Night Lights’. Det ville ellers have været fantastisk. Dog er den lovende og kan udvikle sig i positiv retning. Der er nemlig rigelig plads til forbedring i det noget klichéprægede udlæg.

Til gengæld er der også meget positivt at sige. Ikke mindst kan man rose den herligt kulørte intrigeknude, der allerede slaskes på disken i begyndelsen: Den gode Spencer bliver hentet fra sin almindelige skole til den fornemme Beverly Hills High af træneren Billy Baker, der selv har gået på Crenshaw. Fordi man ikke må skifte hold midt i sæsonen, er Spencer nødt til at flytte ind hos træneren og dennes børn.

Den ældste søn spiller også på holdet og har derfor et anstrengt forhold til sin nye bofælle fra begyndelsen. Husets store datter, Olivia, udvikler følelser for Spencer med det samme.

Og det er ikke så godt, for det samme gør Beverly Hills-dullen Leila, der er førerhun i alle sociale sammenhænge. Og så er der det forhold, at træner Baker måske kender Spencers mor fra gamle dage, og muligvis lidt for godt.

Spencers far har nemlig været skredet i ganske mange år, og hverken Spencer eller hans bror har haft kontakt med ham. Så der er noget, der simrer der. Hvilket i samklang med det øvrige giver bolden op til en række klassiske konflikter. Lige til at gå om bord i med øjne og følelser.

Spencer spilles godt af Daniel Ezra, og Olivia tager Samantha Logan sig af. Og der er fart over feltet og vaskeægte fredagsstemning, når gutterne går til vaflerne på banen med den elliptiske svineskindsbold.

Det hele er glat og flot, som sådan noget skal være. Som en pose velmikset lösgodis.