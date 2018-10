Biografernes svar på Spotify er i frit fald: MoviePass undersøges for svindel Netop som MoviePass kunne annoncere, at de havde skrabet 65 millioner dollars sammen til at holde skuden ovenvande bare lidt endnu, bliver virksomheden nu undersøgt for svindel.

Statsanklageren i New York er gået i gang med at undersøge, hvorvidt firmaet Helios & Matheson Analytics har ført deres investorer bag lyset med tjenesten MoviePass.

En abonnementsservice til de amerikanske biografer, der efter at have sænket prisen på deres ydelse i efteråret 2017 har været i dyb økonomisk krise.

Det skriver Variety.

Det grundlæggende spørgsmål er, om Helios & Matheson burde have vidst, at de ikke kunne sænke den månedlige pris for deres service til 9,95 dollars og stadig tjene penge.

Slet ikke uden en forudgående aftale med de amerikanske biografer. Og her er det ikke godt nok, at MoviePass ifølge flere amerikanske eksperter havde forventet, at biograferne ville være interesserede.

I et skriftligt svar til Variety skriver Helios & Matheson, at de samarbejder med statsanklageren, og at udmeldingerne til investorerne for dem at se har været rettidige, sandfærdige, og at de ikke har snydt nogen.

Investorer har været sure længe

Det er første gang, at en offentligt anklager kigger på det omdiskuterede firma, men så sent som i august sagsøgte en af aktionærerne, Jeffrey Braxton, firmaet for svindel.

I søgsmålet stod der, at forretningsmodellen ikke skabte basis for at MoviePass kunne tjene penge, før firmaet ville være begravet i gæld. Dermed har de bevidst ført investorerne bag lyset, mente Braxton.

I samme dur forlod bestyrelsesmedlem Carl J. Schramm samme måned bestyrelsen efter gentagne gange at have klaget over manglende oplysninger og tilbageholdt information om MoviePass' økonomiske situation.

Lige nu er en aktie i MoviePass 2 cent værd - det svarer til cirka 12 øre.