25 år og borgmester: DR3-portræt af en ung fremadstræbende politiker fra Holbæk er fortællingen om en stresset ungdom

Man bliver jo nærmest stresset bare af at høre historien.

Christina Krzyrosiak Hansen er 25 år og valgt til borgmester i Holbæk Kommune for Socialdemokratiet. Den yngste borgmester nogensinde. 25 år!

Men det er åbenbart ikke kun mig, som kan mærke sveden pible frem, når jeg bliver konfronteret med den flid, disciplin og målrettethed, det har måttet kræve for at kunne sætte sig i borgmesterstolen i en alder, man plejer at forbinde med druk, hor og såkaldt ungdomssløvsind. Nej, også Krzyrosiak Hansen selv kan sommetider få stress af sine egne ambitioner.

Det kan man se i de to første afsnit af DR 3’s portræt af den unge politiker. ’25 år og borgmester’ hedder det slet og ret.

Flere og flere får stress og angst, blandt andet på grund af fremtidsbekymringer og præstationspres. Hvorfor det er sådan, er det kun godt, at der bliver lavet noget tv om

I programmerne fortæller hun selv om sin usikkerhed og angst for ikke at kunne leve op til folks forventninger og om et sammenbrud, hun fik, da hun gik i gymnasiet. Som seere kan vi også se, hvordan det hele i små momenter ramler, når hun for eksempel er i tidsnød, og håret bare ikke vil sidde, som hun vil have det til. »Vent lige med at filme, til jeg siger, du må«, siger hun frustreret. Eller da hun i al hast skal have skrevet en tale og igen kommer for sent af sted.

»Jeg har virkelig travlt!«, siger hun, inden hun febrilsk dækker kameralinsen til med sit papir. Det er sekvenser som disse, der gør programmerne gode. Ikke så meget fordi vi møder »mennesket bag politikeren« og alt det der. Mere fordi det her ikke bare bliver en fortælling om en ung fremadstræbende politiker fra Holbæk, men en fortælling om en hel ungdomsgeneration. Simpelthen.

Vi får det at vide konstant, så det er ingen nyhed, at unge i dag er ambitiøse som bare fanden. Det er selvfølgelig de færreste, der bliver borgmestre som 25-årige, men de (eller vi, for jeg er også selv en del af det) drikker færre bajere og har mindre sex end tidligere, og flere og flere får stress og angst, blandt andet på grund af fremtidsbekymringer og præstationspres. Hvorfor det er sådan, er det kun godt, at der bliver lavet noget tv om.

Man kan selvfølgelig indvende, at det er en gratis omgang pr for socialdemokratiske Christina Krzyrosiak Hansen. Igen og igen får hun lov til at vise sig som den jordbundne unge kvinde, som svarer personligt på borgernes henvendelser og tager i praktik i Vej & Park for at beskære træer; sådan én, som også selv er træt af politikere, der bare snakker og snakker.

Men det, tror jeg, ville være at misforstå, hvad programmet handler om.