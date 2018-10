Mysteriet om Emils flormelis: Vores tillid til ’Den store bagedyst’ har fået en skramme

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Just som man havde lullet sig ind i forestillingen om, at hvidvask, plyndring af europæiske skattemyndigheder, kassesvig og underslæb i offentlige sammenhæng havde nået et skandaløst højdepunkt, ja, så blev man som tv-seer ramt af endnu et mentalt nyrestød. For foran skærmen lørdag aften, stedet hvor intet ondt bør kunne vederfares en renfærdig, kanelgiffelspisende dansker, rystedes underlaget, ryaen rokkede faretruede. Og pludselig smagte kaffen slet ikke nær så lifligt, som den burde, selv om det var den gode i de grønne kapsler fra den rigtige butik inde i byen.

Hvorfor var Emils roulade ikke perfekt som en påfugl

For et er skattemyndigheder. Noget andet bankvæsenet og den internationale kapitalisme. Og noget helt tredje er alt for dygtige offentligt ansatte med hang til heste. Men bagedysten. For fanden i hede hule helvede da osse. Denne kølige oase midt i alskens rod, bøvl og ballede.

Men ak. Der var byttet om på ingredienserne, da deltagerne – som den hemmelige udfordring i det sønderjyske kaffebordstema – i en grusomt stressende variant af den gamle leg kongens efterfølger skulle bage roulade. Men ikke for alle. Kun for den yngste deltager, vidunderbarnet Emil fra Lyngby. Denne sukkerbrødsbundenes Zlatan, ja, moussernes Mozart, havde fået udleveret kartoffelmel i stedet for flormelis, og derfor var hans rouladebund bleg som en engelsk amatørboksers overkrop. Da dommerne så det, blev de fattede i ansigterne og gik i samråd. Hvad var der dog sket? Hvorfor var Emils roulade ikke perfekt som en påfugl, men jævn som en kommuneskole i Københavns Nordvestkvarter?

Uden fortilfælde var det skete. Ikke førhen var der blevet byttet om på pulverne, og hvordan skulle man håndtere den situation, dette overgreb mod det helligste af alt: retten til at bage i frihed og udtrykke sin poetiske sjæl i cremer og marengs.

Dommerne viste sig som de betydelige myndighedspersoner, de retteligen burde være: Vi lader som om, sagde de. Vi foregiver, at Emils rouladebund er lige i øjet, og så fortsætter vi, som om intet var hændt.

Og således sænkede roen sig atter over teltet, det fine. Timm Vladimir kunne highfive Kristoffer for hans vellykkede chokoladehegn, og den gode Emil, der barokdekorerede sit Bauhaus af en lagkage.

Heldigvis så Emil ud til at være kommet uskadt igennem. Men vores tillid til ’Den store bagedyst’ har fået en skramme. Ubesmittet er universet ej længere. Fejl kan finde sted. Sukker kan forveksles med kartoffelstivelse. Og således blev vi alle lidt klogere.