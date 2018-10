'Love Island' ligner alle de andre reality-programmer. Og brugte slet ikke sin app til noget i første program

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Simon Roliggaard om realityserien 'Love Island' på TV 3, der kan ses mandag til lørdag kl. 22:00.

»Det handler om at finde den helt store kærlighed«, siger Lisbeth Østergaard. Men det er der altså ikke rigtig nogen, der tror på.

De unge badetøjspåklædte singler går i hvert fald utrolig meget op i, hvordan deres drømmepartner skal se ud, og så slutter de lige af med at nævne, at det indre selvfølgelig er det vigtigste.

Men hey – på engelsk kan man både fall in love, og man kan make love. Hvad det bliver i det nye reality-datingprogram ’Love Island’ på TV 3, kan kun tiden vise.

Nu er programmet i hvert fald skudt i gang uden rigtig at være trukket væk fra de formater, vi allerede kender herhjemme som ’Paradise Hotel’ og senest ’Ex on the Beach’.

Begge utroligt stærke og klare formater. Og hvor ’Paradise Hotel’ er blevet en selvstændig institution i dansk reality-tv, kom ’Ex on the Beach’ tidligere på året og var et befriende nyt pust, der turde lægge ironisk distance til sig selv og endda fjerne konkurrenceelementet og den klassiske pengepræmie, men stadig var underholdende hele vejen igennem.

’Love Island’ er ikke rigtig nogle af de to programmer, hvilket ikke behøver at være dårligt.

Fremtidens reality-tv

I seks uger skal vi følge med i livet i en luksusvilla, hvor singler fester, dater, skændes og flirter.

Det er Englands mest sete realityprogram, og The Telegraph har kaldt formatet for 'fremtidens reality-tv'. Blandt andet fordi programmet er semi-live. Derfor er der mulighed for seer-inddragelse gennem en app, hvor man i kommende programmer kommer til at stemme om forskellige ting, hjælpe med at afgøre, hvem der skal vinde præmien på 250.000 kroner og i øvrigt melde sig selv som mulig deltager, hvis man synes, man kan bidrage med noget.

Mærkeligt nok udnyttede første program bare slet ikke de muligheder. Man skabte slet ikke den der live-fornemmelse. Der blev ikke engang talt om det i en speak eller noget.

Og det kan ellers potentielt skabe en helt anden form for engagement og investering fra seerne, hvis det lykkes fremadrettet.

Ingen bitches

Uden det element var det et rimeligt standard første afsnit.

Super flotte piger skulle parres med super flotte fyre. I en MeToo-æra er det måske lidt mærkeligt, at fyrene konsekvent vælger pigerne og i øvrigt kan vælge dem, der eksplicit siger, at de ikke er interesserede.

Men farverne i programmet er flotte, og deltagerne er vildt sympatiske. Så pyt. Selv Olivia, der er castet som dramadronningen, virker overraskende rar.

Det mest nyskabende i første afsnit var, at alle her sover i det samme soveværelse, hvilket nok skal skabe masser af problemer.

Men efter første afsnit er det faktisk lige før, at man tror på det med 'den store kærlighed'.

Indtil den opstår, er programmet trods sin hurtige produktion en ferie for øjet. Så pak kufferten. Og mobilen.

Og så må man håbe, at der tikker nogle vigtige beskeder ind i løbet af de næste afsnit, for ellers zapper man nok videre.