Kommentar: Bliver hele den hollywoodske filmhistorie lavet af en klog robot, der gylper den ene gråmelerede brækklat af en upåfaldende film op efter den anden? Jeg frygter, at filmskaberes originalitet fortrænges til fordel for overfladiske remakes og remixes – som ’La La Land’, der var en flad kopi af ’Pigen med paraplyerne’ – og at vi mister evnen til at se forskel, skriver Eini Carina i denne kommentar.

For nylig blev det annonceret, at Jacques Demys vidunderlige gennembrudsfilm, ’Pigen med paraplyerne’, skulle have repremiere her i Danmark. I den anledning blev jeg bedt om at skrive en introduktion, ikke bare til den film, men til hele Demys filmværk.

Demy skabte et unikt filmsprog, hvor han tog den magiske romantik fra de klassiske musicals, hyperstiliserede den og brugte den som ramme om nogle dybe eksistentielle og realistiske fortællinger. Han fortolkede det kommercielles æstetik gennem den franske nybølges eksistentielle blik. Sådan sagde han noget om forholdet mellem det svære menneskeliv og det kunstige, som det udfolder sig igennem. En uudtømmelig kunstnerisk tilgang, som befrugtede hele hans filmiske virke.

Jeg syntes, det var fantastisk, at et nutidigt dansk publikum fik lejlighed til at stifte bekendtskab med Demy. Men i sidste øjeblik tog biograferne den af det normale filmprogram og reducerede det til enkelte særvisninger. De vurderede, at den ikke kunne sælge billetter nok til, at det kunne betale sig at sætte den op.

I samme uge får Damien Chazelles nye film, ’First Man’, premiere. Den bliver bredt eksponeret, efter at Chazelle for to år siden brød helt igennem med musicalen ’La La Land’. ’La La Land’ er ét langt potpourri af referencer til film som ’Pigen med paraplyerne’. Faktisk er den ikke ret meget andet. ’La La Land’ har kopieret den cool æstetik fra Demys film og klistret den uden på en kliché af en kærlighedshistorie.

Mainstream er ikke folkeligt

Den nærmest demonstrativt overfladiske tilgang til filmskabelse er symptomatisk for en ubehagelig tendens, der er eskaleret i Hollywood: Der findes ikke længere nogle originale hollywoodfilm. Der findes remakes og remixes: Enten laver man en toer eller en femmer af et velafprøvet koncept, eller også gør man som oscarbelønnede Chazelle, Goddard og Hazanavicius og genbruger konventioner fra gamle film uden at tilføre noget nyt.

Foto: Dave Robinette

Det ser mere og mere ud, som om det hele bliver lavet af en AI, der har gumlet sig igennem den hollywoodske filmhistorie og så gylper den ene gråmelerede brækklat af en upåfaldende film op efter den anden.

Det er ikke nyt at kritisere Hollywoods mangel på originalitet. Det er blevet gjort så meget, at det endda har affødt modreaktioner. Danske instruktører som Nikolaj Arcel, Niels Arden Oplev og senest Christoffer Boe ’springer ud som mainstream’. Som om det er sådan en lidt fræk, rebelsk ting at gøre. Boe vil gerne være folkets stemme, har han udtalt for nylig, vor tids Erik Balling, siger han.

Der er ikke noget galt med, at noget bliver mainstream. Men der er noget galt med at spekulere i, at det skal blive det. Det, der er mainstream, er ikke nødvendigvis folkeligt. For det folkelige tager udgangspunkt i mennesket, og det er lige præcis det, som det spekulative ikke gør.

Ideen om at lave film til mainstream bygger på en forestilling om, at der findes et fælles perspektiv derude, som man kan ramme, hvis man regner den ud og er dygtig nok. Men det perspektiv findes ikke. Det er en statistisk abstraktion. Der findes ikke nogen Mette, der bor i Aarhus og har 1,9 børn.

Det er symptomatisk for vores tid, at selv uafhængige instruktører fokuserer mere på produktet end på det kunstneriske arbejde. I den internaliserede kapitalistiske logik har arbejdet ikke nær så meget værdi som brandet. Og det er vel at mærke instruktørens brand, der skal styrkes. Ny bølge-instruktørernes idé om auteuren og det, at instruktøren har et personligt perspektiv, som skaber et personligt filmsprog, har ikke overlevet; det er kun ideen om auteuren som direktør for det hele, der stadig lever.

Det er altså ikke folket, der styrer markedet, det er profitmaksimeringen. Den går efter det sikre, det, man ved virker. Det er det, der gør det hele så fortvivlende anonymt. For ligesom gennemsnitsmennesket ikke findes, bliver en statistisk gennemsnitsfilm livløs.

De originaler, der kan og vil skabe det originale, bliver holdt ude fra det brede distributionsapparat

De originaler, der kan og vil skabe det originale, bliver holdt ude fra det brede distributionsapparat. Og henvist til de reservater, som filmfestivalerne udgør. CPH PIX har således lige vist en lang række fremragende film for et forholdsvis lille publikum.

På overfladen er det et paradoks.