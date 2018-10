Keira Knightley spiller med både skarphed og sødme i vellykket biopic Portrætfilmen om den banebrydende franske forfatterinde og kønsrollemodel Colette er velfungerende og velspillet.

To kriterier synes at være afgørende for, om en biopic bliver vellykket. For det første skal der fokuseres og vælges greb. Det sker ofte ved at indsnævre livshistorien til en afgrænset periode, der i symbolsk og komprimeret form kan indkapsle hele skæbnen. For det andet skal der vælges en livshistorie, som har en særlig resonans i forhold til nutiden.

Begge kriterier er fint opfyldt i Wash Westmorelands film ’Colette’. Ved at fokusere på den helt unge franske forfatterindes storm- og skandaleombruste ægteskab med den ældre levemand og litterære entreprenør Henry ’Willy’ Gauthier-Villars får man ved hjælp af et udsnit af Colettes liv iscenesat alt det helt særlige ved hende.

Drama. Biografpremiere Instr. Wash Westmoreland UK-USA, 2018. 111 min.

Alt sammen noget, som i høj grad har adresse til samtiden. Colette var en ung kvinde, der tilkæmpede sig magten over sit liv og sin kunst. Som traf frisindede seksuelle valg og ikke mindst valgte at swinge mellem mænd og kvinder, som hun nu havde lyst til. At hendes afgørende kæreste i filmen, Missy, ikke bare er lesbisk, men føler sig mest hjemme i herretøj, gør naturligvis ikke filmens aktualitet mindre i disse dage, hvor identitetspolitikkens bølger går højt.

Colette fik et tidligt gennembrud som forfatter med Claudine-bøgerne. Der var bare ikke nogen, der vidste det! De poetiske og stadig mere vovede bøger om en ung pige fra provinsens opvækst og hendes efterfølgende senere frigørelsesproces i Paris var nemlig officielt tilskrevet hendes mand Willy.

Colette var ghostwriter for sin mands ’skrivefabrik’, og hun var langtfra den eneste. På den tid var ’rigtig’ litteratur på mange måder overskygget af føljetonskriverier, hvor der skulle pirres og underholdes, så der kunne komme penge i kassen.

Willys sidespring får ægteskabet til at knirke, men da først begge får andre senge ud over ægtesengen til at knirke, udvikler det sig til en slags åbent ægteskab. Hvor de kan være sammen hver for sig på en ganske moderne, men dengang vildt skandaløs måde.

Det springende punkt bliver i sidste ende imidlertid ikke erotikken, men kunsten. At Colette, der senere skulle blive Frankrigs største og berømteste forfatterinde, skrev og udgav i sin mands navn, var naturligvis uholdbart i længden.

En stærk fortælling

Det er en underholdende og omhyggeligt velsmurt fortælling, Wash Westmoreland har begået sammen med Richard Glatzer. De to var også som instruktører sammen om at lave ’Jeg er stadig Alice’ med Julianne Moore.

Men Wash Westmoreland kan på egen hånd. Tidsbilledet er omhyggeligt tegnet op med vittige beskrivelser af tidlige reklamekampagner fra 1901, og der er god kemi mellem de to britiske skuespillere Keira Knightley og Dominic West.

Keira Knightley spiller med både skarphed og sødme i en film, der giver hende en lige så stor udfordring, som da hun spillede Sabine Spielrein i Cronenbergs ’A Dangerous Method’. West er nok stadig bedst kendt fra ’The Wire’, men viser, at han burde få flere gode filmroller, end tilfældet har været.

Men det er selvfølgelig det kønslige frigørelsestema, som løber med opmærksomheden. Colette var foregangskvinde. En fri kvinde, der både seksuelt og kunstnerisk formåede at tilkæmpe sig retten til selv at bestemme over sin krop og sin kreativitet på et tidspunkt, hvor det mildest talt ikke var en selvfølge.

Colette er med andre ord en skikkelse, som senere mere ligestillede tider skylder en hel del som forbillede og banebryder. Colette rimer på koket, og var man gået mere ind i hendes kulørte teaterkarriere, var resultatet måske lige netop blevet mere koket.

Men som det er nu, følger man hele tiden historien med en vag fornemmelse af, at noget er på vippen. Også selv om tonen er mere frigjort end knuget, og det hele er lige lovlig præget af en smertefri smøgen snærende bånd af sig. ’Colette’ er en frigørelsesproces, som skal tjene til opmuntring og eksempel til efterfølgelse, og sådan opleves den også.