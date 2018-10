Pourquoi?: Af alle interessante film i denne verden har man valgt at importere denne franske fuser ’Alt for kærligheden’ er en fransk romantisk komedie, som af uransagelige årsager har fundet vej til Danmark.

Selvfedme nødtørftigt forklædt som selvironi er noget af det værste, men er ret dækkende for den rolle, Franck Dubosc har tildelt sig selv i ’Alt for kærligheden’.

Dubosch er en 55-årig fransk skuespiller, der debuterer som instruktør med ’Alt for kærligheden’. Her spiller han den midaldrende kussetyv, lystløgner og kondiskosælger Jocelyn på livslang maratonflugt fra faste forbindelser.

ALT FOR KÆRLIGHEDEN









Komedie. Biografpremiere Instr. Franck Dubosc Fra-Bel, 2018. 107 min.

På fransk spiller titlen, ’Tout le monde debout’, på noget i retning af, at alle skal stå ret for kærligheden. Hvilket man så desværre ikke kan, hvis man sidder i kørestol. Og dog. For i en romantisk komedie som denne er det selvfølgelig den ’normale’ fyr og ikke den lamme skønhed, som er mest handikappet.

Nærmest ufrivilligt morsom

Den uforbederlige casanova sidder ved et tilfælde i sin afdøde mors kørestol, da en barmfager blondine banker på. Jocelyn spiller medlidenhedskortet, men tingene bliver komplicerede, da han præsenteres for blondinens familie og i stedet falder for storesøsteren Florence (Alexandra Lamy), som også sidder i kørestol.

Så de to passer jo så godt sammen. Lyder den ironiske logik. Som filmen prompte adlyder.

Dubosch vil gerne pirke lidt til fordommene og gøre opmærksom på den akavede måde, nogle omgås folk med handikap på, men det udføres med et nærmest ufrivilligt komisk talent for at gøre det politisk ukorrekte så korrekt, at latteren højst bliver et lille pip.

Af alle de interessante film i denne verden har man valgt at importere denne franske fuser, som hverken er noget særligt eller særlig sjov. Pourquoi?