Filmkommentar: Udfordringen i det kommede filmforlig er, at det lokale ikke må blive provinsielt i indeklemt forstand Hvordan sikrer man sin egenart og diversitet såvel kulturelt som økonomisk uden at blive provinsielt tænkende, spørger Kim Skotte i denne kommentar.

Alt tyder på, at det ikke varer længe, før hvid røg vil stige til vejrs fra det kulturpolitiske kandestøberi som tegn på, at et nyt filmforlig er i hus. Efter kulturministerens kategoriske afvisning af Dansk Folkepartis symbolpolitiske krav om udflytning af filmskole og filminstitut til provinsen, er der nemlig ikke meget, der tyder på den helt vilde uenighed.

At man ikke påtænker at rykke hele institutioner til provinsen, betyder ikke, at man ikke vil tænke i de baner

Der er tværtimod lagt op til et forlig i nogenlunde mindelighed. Som der typisk er, når der ikke er bloddryppende besparelser på filmplakaten. Regeringens forslag om 2,8 milliarder kroner fordelt over 5 år svarer ret nøje til det nuværende niveau.

Det betyder ikke, at der ikke er store nye tiltag, hvor det bliver temmelig afgørende, hvordan man vil forvalte og fortolke filmens penge i de næste 5 år.

At man ikke påtænker at rykke hele institutioner til provinsen, betyder ikke, at man ikke vil tænke i de baner. De regionale filmfonde vil blive styrket, og det vil alt andet lige betyde, at DF’s påstand om ’københavneri’ i den danske filmfortælling vil blive yderligere undermineret. Dansk film er meget mere end København, og den geografiske spredning kan kun styrkes igennem de regionale filmfonde.

Det værdipolitiske slagsmål, som handler om, at dansk film skal være regional og lokal uden at blive ’provinsiel’, vil kunne fortsætte inden for fornuftige økonomiske rammer.

Den store forandring handler om de mange penge, som de sidste mange år er blevet afkrævet DR og TV 2 som filmproducenter. Det var Brian Mikkelsen (K), der i sin tid kamuflerede en besparelse ved at pålægge tv-stationerne at betale en tilsvarende del af gildet. Det har været omdiskuteret, at tv-stationerne fik så stor indflydelse på dansk filmproduktion, men samtidig har mange været glade for, at systemet blev mere flerstrenget.

DR og TV 2 skal stadig betale til dansk film, men er ifølge medieforliget ikke længere forpligtet til årligt at betale 67 millioner kroner hver til dansk film. I stedet øges filmstøtten med 120 millioner kroner om året, mens man fromt og næppe urealistisk håber, at de danske tv-stationer vil bruge langt mere end de 14 millioner, som nu vil ’mangle’ ifølge medieforligets regnestykke. Tanken er, at DR årligt skal engagere sig i 14 spillefilm og 23 kort- og dokumentarfilm, og medmindre beløbene bliver meningsløst små, burde det batte. Det er også meningen, at TV-2 skal bidrage, men med hvor meget er uvist.

Det spændende bliver at se, hvordan man fordeler de nye støttemillioner. Man vil styrke de regionale filmfonde, men der er samtidig lagt op til en styrkelse af Det Danske Filminstituts rolle. Hvilket kan ses som en centralisering, men snarere skal ses som en slags tilbagevenden til situationen fra før tv-stationernes tvangsrekruttering.

Spørgsmålet, filmbranchen vil se på med spænding, er ikke mindst, hos hvem og hvordan man kan søge de nye penge.

Hvad med de nye finansieringsmuligheder? Vil man afkræve streamingtjenesterne at lægge 5 procent i stedet for medieforligets krav om 2 procent? Det ville være helt rimeligt.

Det har været foreslået, at også de danske biografer skulle spytte i bøssen med en afgift, men det kommer næppe til at ske her og nu.