Anmelder ramt af sit eget snæversyn: »Den uproblematiske fortælling om en 12-årig, der lever i harmoni med Jehova, provokerer mig«

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Rasmus Helmann om 'Min tro, 3:4 ' på DR Ultra.

Vi måtte aldrig synge for Simon, når han havde fødselsdag. Faktisk var det strengt forbudt, selv om vi sang for alle de andre elever til morgensamlingerne på den friskole, jeg gik på i midten af 2000’erne. Det kan være svært at forstå, når man går i 3. klasse, og éns Pokémon-kort-fikserede hjerne endnu sjasker rundt i skallen som en omgang tynd havregrød.

Men det måtte Simon ikke være med til, for han var med i Jehovas Vidner. Ham, der havde kronisk morgenhår, ham, vi andre havde ondt af. Eller bare ikke forstod.

Jeg har ikke set ham siden, hvorfor han har fået et andet navn her i dagens anledning.

Set i TV Min Tro, 3:4. 24. okt. på DR Ultra. Kan streames på dr.dk

Men hvorfor fortæller jeg om Simon? Fordi jeg har set programmet ’Natalie drømmer om en verden uden ondt’, som er en del af serien ’Min tro’ på DR Ultra. Det er en dokumentarserie, hvor 12 danske børn fortæller om deres religion i hver sin film.

Med Vagttårnet under armen

I programmet fortæller Natalie om at være med i Jehovas Vidner, »der glæder sig til paradiset«. At gå rundt i byen med Vagttårnet under armen og have en overlevelsesrygsæk under sengen med vand, blodkort, vandrenser, salmebog og chokolade med kokos, hvis der skulle ske noget slemt i verden.

Hvis jeg skal være ærlig, var programmet svært at se

»Guds navn er Jehova, det står i Bibelen, og så ved jeg, at det er sandt. For Bibelen taler sandt«, siger Natalie, mens hun sidder ved morgenbordet over for sin lillebror. Begge i hvide skjorter øver de sig på, hvad de skal sige, når de går rundt i byen med Vagttårnet.

Moren retter på Natalie og siger, at hun skal sige, »det er et blad, der kommer med praktiske forslag til, hvordan man får mere tid«. Efter at have smagt lidt på ordene: »Mor, lyder det ikke lidt voldsomt, at en 12-årig kommer og siger det?«.

Afstanden bliver kortere

Hvis jeg skal være ærlig, var programmet svært at se. Den uproblematiske fortælling om en 12-årig, der lever i harmoni med Jehova, provokerer mig. Måske fordi jeg altid har haft svært ved at forstå Jehovas Vidners måde at gøre tingene på. Det, der rammer hårdest, er nok, at jeg bliver konfronteret med mit eget snæversyn.

Jeg var sikker på, at Simon ikke selv havde valgt troen. Det var synd for ham, at vi ikke måtte synge. For jeg ville gerne synge. Det var synd for Natalie, at hun skulle vade byen tynd med sin far for at fortælle om Vagttårnet, for det gad jeg ikke. Hvad der sikkert handler om, at jeg i virkeligheden ikke vil forstå det, fordi det ligger så fjernt fra min verden. Men DR Ultras nye serie ’Min tro’ er med til at gøre afstanden kortere. Og det er derfor, vi skal se det.