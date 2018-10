»Så spændende, at man glemmer at trække vejret«: Udlandet skamroser den danske oscar-kandidat 'Den skyldige' med Jakob Cedergren får uhørte 98 procent på filmsitet Rotten Tomatoes.

Den danske Oscar-kandidat 'Den skyldige' er så spændende, at man nærmest glemmer at trække vejret, skriver The Guardian i en anmeldelse af filmen.

Gustav Möllers debutfilm er en nervepirrende film, der med små midler har en »overvældende effekt«, mener avisens anmelder og giver filmen topkarakter: 5 stjerner.

»De bedste filmskabere ved, at film ikke kun handler om, hvad der sker på lærredet, men også om hvad der folder sig ud i hovedet på publikum«, skriver anmelder Wendy Ide og tiføjer, at det er en indsigt, som Gustav Möller har tilegnet tidligt og tilegnet sig godt.

The Guardian er ikke ene om at sende store buketter af roser efter 'Den skyldige'.

»Selv om iscenesættelsen af 'Den skyldige' ikke kunne være mere simpel, så kunne debutant Gustav Möllers pletfri udførelse ikke være mere gribende og involverende«, skriver Los Angeles Times.

Topscorer

Britiske Daily Mail konstaterer, at Gustav Möllers film skærer helt ind til benet i dramaet og fyrer op under tilskuernes fantasi samtidig.

Canadiske Toronto Star roser filmen, fordi den, som de bedste historier folder sig ud inde i hovedet på tilskuerne.

Og Seattle Times konstaterer, at Gustav Möller »får virkelig meget ud af meget lidt«.

På filmsitet Rotten Tomatoes, hvor en række anmeldere enten vurderer filmen som 'frisk' eller 'rådden' får 'Den skyldige' uhørte 98 procent - 64 anmeldere har vurderet den som 'frisk', og kun en enkelt som 'rådden'. Det gør filmen til en af de bedst ratede film, der kan ses i biografen nu.

På Rotten Tomatoes kan almindelige mennesker også give deres besyv med, og her er ingen, som synes, at den er dårlig. 'Den skyldige' får scoren 100 procent.