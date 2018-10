»Uanset hvad, skal man altid stile efter det, man drømmer om«: Scarlet Pleasure sparer ikke på gajolæske-visdommen i ultrakort DR-dokumentar

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Michael bo om ’Scarlet Pleasure - Verden venter’ på DR 3.

Denne dokumentar i fire dele om et ungt nordsjællandsk r’n’b-band var mit første møde med det der ultrakorte format (fem minutter per afsnit), der skal redde tv’s fremtid og kunne ses på mobilen. Og jeg skal indrømme, at jeg ikke anede, hvem Scarlet Pleasure var. Lærte jeg dem at kende? Var det overhovedet meningen? Eller realistisk på blot fire gange fem minutter?

De fire afsnit var fire snapshots, fokuseret på bandets ambitioner på at slå igennem i udlandet.

Først med crewet i turbussen på vej mod deres første internationale job ved en festival i Holland, »bussen, hvor alt kan ske«. De drikker bajer, spiser bananer og kirsebær og quizzer på popviden, ikke det vilde.





»Vi lever fucking drømmen lige nu, det er sygt«, siger forsanger Emil Goll, og i det hele taget er der meget, der er »fucking« og »sindssygt« rundt om de drenge. De har vundet konkurrencer, de har travlt i Danmark, men de har også prøvet at miste følingen med det hele og haft eksistentielle kriser. Det siger de ikke noget særlig originalt om.

»Men det har fyldt i dit hoved, siden du var fucking 15 år«.

»Uanset hvad skal man altid stile efter det, man drømmer om, det er mit motto for livet«, får jeg vide, og det er lidt gajolæsket, det hele: »Jeg gør noget, jeg ved vil gøre mig glad. Det er ligesom essensen af det at leve«.

Jeg kan ikke afvise, at en søgende 15-årig, der er ved for første gang at sætte ord på alt i livet, vil finde det inspirerende og igangsættende, og hvis det sker, er missionen jo lykkedes.

Hvordan får man hul på bylden?

I det mest interessante afsnit, det sidste, tager gruppen i sommerhus med havudsigt og mormorcykel for at knække nødden til verdensmarkedet. Hiphop er ikke nok, heller ikke rock – de skal opfinde de vises sten, de skal skrive fire-fem sange, der blæser døre ind, og det går ikke for godt.

Her kiggede og lyttede jeg lidt ekstra. Hvad sker der i sådan et laboratorium? Hvordan får man hul på bylden? Hvordan kommer man helt nye steder hen? Det kan vi alle bruge, ligegyldigt hvilket fag vi er inden for.

Scarlet Pleasure kom ud på den anden side, og at dømme efter deres udtalelser knækkede de nødden. Vi fik bare ikke at vide, hvad de fandt på, der kom »ind til kernen af, hvem det er, vi er som kunstnere«.

Dét er lidt fucking sygt.