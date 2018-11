Premiereaktuel instruktør hylder Første Verdenskrigs kvinder: »Kvinderne viste sig at være fantastiske til at køre samfundet selv« Første Verdenskrigs kvinder overtog samfundet, da mændene var i krig. Men da krigen var slut, røg kvinderne tilbage i køkkenet. Mændene var bange for deres selvstændighed, siger Xavier Beauvois, der har instrueret ugens franske premierefilm, ’Vogterne’.

Det er værre i dag!«, stønner han.

»C’est pire« – det er kun blevet værre!

Xavier Beauvois gemmer ansigtet væk i hænderne. Han er forgræmmet. Verden er af lave. Hans nye film, ’Vogterne’, der har dansk premiere i dag, handler om, hvordan verden var af lave for 100 år siden, under Første Verdenskrig, men i dag er det om muligt værre.

Det var de store patriarkers tid i Europa, de store skæg, de strenge blikke, leen i marken.

Første Verdenskrig var Den Store Krig. Det er 100 år siden, den endte, og på mange måder var den det 20. århundredes helt store afgørende syndefald. Herefter troede vi ikke rigtig på noget. En krig, der slog omkring 40 millioner mennesker ihjel, og som ingen hverken i dag eller dengang rigtig vidste, hvad handlede om, eller hvad der udløste den ... Den faldt sammen med modernismen i kunsten, og spørgsmålet er, om nogen for alvor har fattet noget af noget i kunsten i det seneste århundrede, efter at dur og mol gik i opløsning, og alle de faste rammer smuldrede.

»Historien viser os, at vi aldrig lærer noget at historien«, siger Xavier Beauvois, manden, der lavede storværkerne ’Om guder og mennesker’ og ’Jagten på Chaplin’ samt denne her. Det er en film, han skabte over en otte år lang periode, slet ikke langsomt for en auteur.

’Vogterne’ foregår på landet i Frankrig midt under Første Verdenskrig. Mændene er sendt i krig, fædre, sønner, brødre ... Kvinderne er ladt tilbage til at drive gården, klare forretningerne – og holde moralen højt. Og hvis sønnike, hjemme på orlov, ses kysse med tjenestepigen, må der opretholdes justits, det sociale hierarki må beskyttes, til patriarkatet igen kan indtage pladsen for enden af egestræsbordet, og nabogårdene skal kunne se, at man tager hånd om sagerne i mændenes fravær.

»Kvinderne viste sig at være fantastiske til at køre samfundet selv«, siger Beauvois, »på landet, men også inde i byerne. De investerede penge, de arbejdede på fabrikker, de fungerede som togkonduktører. Men da mændene kom tilbage fra krigen, blev kvinderne losset tilbage i køkkenet. De fik stadig ikke stemmeret før efter Anden Verdenskrig«.

»Min mor gik under navnet Francis Beauvois, hun havde ikke engang sit eget navn, og som alle andre kvinder havde hun ikke sin egen bankbog. Den dag i dag tjener mænd mere end kvinder«.

Mændene følte sig truet

900 mennesker døde hver dag under Første Verdenskrig, og det var, inden nogen havde fundet på såkaldte masseødelæggelsesvåben. En landsby som den i ’Vogterne’ havde typisk 300 indbyggere. Det medførte øjeblikkelig panik, når en gesandt fra militæret, genkendelig på lang afstand, dukkede op i byen for at spørge, hvor Madame Dittendatten mon boede ...

»Selv om de kæmpede for, at alt skulle forblive det samme, som da mændene stadig arbejdede i marken, så var alt anderledes«, siger Beauvois.

Xavier Beauvois instruerer Nathalie Baye, der spiller matriarken Hortense Sandrail, en af filmens stærke kvinder, der holder samfundet i gang. Foto: Camera Film

»Folk møder folk, som ellers aldrig ville have mødtes. Og der har garanteret visse steder i samfundet formet sig en slags håb om, at verden efter krigen ville være forandret, men det skete ikke, ikke på den intime front, ikke i samfundet. Mange mænd blev bange, da de blev konfronteret med, hvor selvkørende kvinderne havde vist sig at være. De blev rasende, status quo var truet. Det viste sig oven i købet tit, at mændene kom tilbage til deres jorder, som var blevet større, mens de var væk, fordi kvinderne havde formået at investere indtjeningen, som mændene ellers plejede at drikke og svire væk«.