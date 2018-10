»Please, lad de syriske fortællinger være. Specielt, hvis du er ...«: 'Girls'-stjerne møder hård kritik for filmmanuskript om flygtninge Den amerikanske skuespiller og instruktør Lena Dunham anklages på sociale medier for whitewashing, efter hun er blevet bedt om at skrive et manuskript på baggrund af en personlig beretning fra en syrisk flygtning.

Skuespilleren og instruktøren Lena Dunham, mest kendt fra HBO-serien 'Girls', er havnet i lidt af en shitstorm.

Hun anklages på sociale medier for såkaldt whitewashing, et begreb, der dækker over den hvide del af filmbranchens, også gældende i andre kreative branchers, overtagelse af minoriteters egne historier.

Det sker, efter det er kommet frem, at de kendte filminstruktører Steven Spielberg og J.J. Abrams har bedt hende om at skrive et manuskript til en film om en syrisk flygtning, der strander til søs.

Dem, der kritiserer

Én af dem, der kritiserer Dunham, er den syrisk-cubanske SoMe-redaktør Suzanne Samin fra onlinemediet Romper. Hun skrev på Twitter:

»Please, lad de syriske fortællinger være, hvis ikke du er syrer. Specielt, hvis du er Lena Dunham. Tak«.

I samme tweet skriver hun, at hun tvivler på, Dunham nogensinde har doneret én eneste øre til flygtningehjælp:

»Jeg er lidt nysgerrig på, om du i det mindste har gjort det, før du tjener penge på syrernes smerte«.

Også Neha Shastry, Digital Studios reporter på CNN, skrev på Twitter:

»Andre, som har problemer med, at en person, som har vist meget lidt hensyn overfor kulturel repræsentation i sine film, skal fortælle historien om en syrisk flygtning?«.

Laura Seay, assistant professor ved Colbe College i Maine, skrev også på sin Twitter:

»Der må helt sikkert være historiefortællere, som faktisk har været flygtninge, eller som i det mindste har haft erfaring med, hvad det vil sige at blive marginaliseret, som kunne skrive manuskriptet med autencitet og... uden hvide privilegier«.

Den syriske fortælling

Filmen, Dunham er blevet bedt om at skrive manuskript til, tager udgangspunkt i flygtningen Doaa Al-Zamels personlige beretning 'A Hope More Powerful Than the Sea'.

Hun skriver blandt andet om, hvordan båden, hun sejlede i, sank, og hvordan hun overlevede turen hen over Middelhavet modsat mange andre.