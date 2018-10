Sex, fest, farver, intriger og rævekager: Tv-serien 'Babylon Berlin' er direkte blændende

Babylon Berlin

De udenlandske anmeldere skrev:

Die Zeits anmelder Carolin Ströbele: »Intrigen er dynamisk og fusionerer sex, historie og forbrydelser i en behagelig ligefrem blanding«.

The Guardians Sam Wollaston er ikke helt lige så begejstret: »Ved at prøve så voldsomt på at appellere til de mange, appellerer ’Babylon Berlin’ mindre til de få. Og jeg er spændt, men ikke afhængig endnu«.

Dagbladets Christopher Pahle er til gengæld glad i Oslo: »Angstpræget noir i verdensklasse«.