Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Tak for din tilmelding!

»Plothullerne tårner sig op for hvert minut, der går«: Anmelderne giver den nye Lisbeth Salander-film dumpekarakter For meget dårlig action og for lidt psykologisk dybde spolerer ny Lisbeth Salander-film, mener anmelderne.

Anmelderne revser det nyeste skud på stammen af film om hackeren Lisbeth Salander, 'Det der ikke slår os ihjel'. »Den nye actionversion af Lisbeth Salander fungerer hverken som moderne Bond-helt eller som feministisk ikon, skriver Politikens anmelder, der kvitterer med ét ud af seks hjerter. Soundvenues anmelder giver to stjerner, mens både B.T. og Jyllands-Posten uddeler tre stjerner til filmen af den uruguayske instruktør Fede Alvarez. Filmen bygger på bogen af samme navn, der er skrevet af David Lagercrantz og er en fortsættelse af Stieg Larssons populære Millennium-trilogi. Men instruktøren og manuskriptforfatteren har ikke gjort deres arbejde ordentligt, lyder det enstemmigt fra anmelderne. »Plothullerne tårner sig op for hvert minut, der går, hvilket måske havde været til at overse, hvis ikke filmen havde føltes så generisk fra start til slut, skriver Soundvenues anmelder. Alle skuespillerne er nye i Millennium-verdenen, men det er absolut ikke en god ting, lyder dommen. Skuespilleren er for ufarlig Svenske Sverrir Gudnasons portræt af Michael Blomkvist er reduceret til en ligegyldig statist, konkluderer Information. Og britiske Claire Foy, der er kendt som dronning Elizabeth ll i tv-serien 'The Crown', udfylder ikke sine forgængeres sko i rollen som Lisbeth Salander, mener anmelderne. »Claire Foy kæmper det bedste, hun har lært, men er altså for square (forstokket, red.) og ufarlig i forhold til både Noomi Rapace og Rooney Mara, der begge tidligere har spillet Salander, skriver Information. Jyllands-Postens anmelder giver instruktør Fede Alvarez skylden for den flade portrættering af Salander. For han er 'ligeglad med karakterens psykologi og satser kun på actionscener'. »Mod manuskriptets sjæleløshed kæmper selv Claire Foy forgæves, lyder det i Jyllands-Posten. Det eneste, man som dansker kan glæde sig over, er 'sympatiske Claes Bang, der har fået lov til at spille blond psykopat-russer', lyder det som eneste positive kommentar i B.T. ritzau