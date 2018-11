’Vampire Diaries’-spinoff: Smuk, blodtørstig tv-serie er en fed produktion for fans af 'Buffy', 'True Blood' og den slags Der er dømt blodtørst ved fuldmåne i den nye vampyrserie 'The Legacies' på HBO Nordic.





Spinoffkonceptet har alle dage været en lidt tvivlsom affære. For det lugter temmelig meget af et forsøg på at forlænge en succes ud over sidste holdbarhedsdato, og tv-historien fortæller os da også en række flove historier om den trafik. Men samtidig er der jo også eksempler på gode spinoffs.

Så der er ikke noget at sige til, at de prøver. Og når man ligefrem tidligere har haft et vist held med en tidligere variant, som det var tilfældet med ’Vampire Diaries’, der blev til ’The Originals’ i fem sæsoner, kan ingen bebrejdes for, at man giver det et yderligere skud.

THE LEGACIES









Dramaserie. HBO Nordic Koncept: Julie Plec USA 2018.

Heldigvis er ’The Legacies’, knopskydning nummer to fra Julie Plecs ’Vampire Diaries’, ret vellykket og har meget af den friske tone fra originalen.

Det handler stadig om nattens børn: hekse, varulve og vampyrer. Men vi er et par generationer længere fremme end Salvatore-brødrene Stefan og Damon og urvampyren Klaus Mikaelson.

Vampyr, varulv og heks





Det er sidstnævntes datter med varulvehunnen Hayley Marshall (Danielle Rose Russell), den 17-årige, meget smukke, meget sørgmodige og aldeles ressourcestærke Hope Mikaelson, der er hovedpersonen i serien.

Ud over at være vampyr og varulv er hun også heks. Hun besidder evner til at fremsige formularer og få ting til at flytte sig. Hvilket vi bevidner allerede kort tid inde i første afsnit, da hun eskamoterer en ekscorcist og ganske effektivt lukker munden på en katolsk pater.

Først og fremmest er hun imidlertid elev på The Salvatore High School for the Young and Gifted, en mellemting mellem Harry Potter-universets Hogwarths og X-Men-entreprisens X-Mansion, hvor unge og håbefulde vampyrer, hekse og varulve samt blandformer får sig en uddannelse og bliver skærmet fra den omgivende verdens – fuldt ud forståelige – mangel på empati vis-a-vis disse væsner.

Lovende ser det ud, og en fed produktion for fans af ’Buffy’, ’True Blood’ og den slags

Gymnasieelev med hugtænder

Hertil føres den nyvakte varulv Rafael (Peyton Alex Smith), hvis sande natur er kommet for en dag, efter at han uforvarende er kommet til at slå sin kæreste ihjel i en automobilulykke. Varulvegenerne aktiveres nemlig først, når deres bærer dræber. Så Rafi, som han hedder, en lovende ung gymnasieelev med atletiklegat til universitetet, får nu pels, hugtænder og blodtørst ved fuldmåne.

Med på turen kommer ufrivilligt hans bedste ven og fosterbroder Landon (Aria Shagashemi), en mut, lidt mørk ung mand, der viser sig at have mødt Hope Mikaelson ved en tidligere lejlighed og forelsket sig i hende. Egentlig skulle han bare have været sendt hjem med en rutinemæssig hukommelsesvask, som enhver bare nogenlunde kapabel vampyr kan udføre uden at anstrenge sig.

Men det nytter ikke noget med Landon. Der er noget uldent med den knægt, og det passer vist meget godt med Hopes smag for det modsatte køn.

Lovende ser det ud, og en fed produktion for fans af ’Buffy’, ’True Blood’ og den slags. Den har ikke sidstnævntes civilisationskritiske aspekter, men til gengæld mere humor.