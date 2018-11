Tre stærke skuespillerinder redder fransk film fra at blive et banalt melodrama Xavier Beauvois’ ’Vogterne’ undgår akkurat det banale takket være indsatsen fra tre stærke skuespillere og en fremragende fotograf.

Krigen kan fremme en slags ligestilling på arbejdsmarkedet, for når mændene må i krig, »hvem skal så pløje markerne, og hvem skal græsset slå?«. Denne franske film giver det svar, Peter Faber sprang let henover, dengang han drog afsted: De fraværende mænds markarbejde må kvinderne overtage ved siden af arbejdet i huset. ’Les Gardiennes’ lyder originaltitlen (også på romanforlægget fra 1928), ’vogterskerne’ er hunkøn.

Vogterne









Drama. Biopremiere. Instr.: Xavier Beauvois. Frankrig, 2017. 138 min.

Flyindustrien under Anden Verdenskrig beroede også på kvindelig arbejdskraft, og under Første Verdenskrig overtog kvinderne blandt andet det hårde arbejde i våbenindustriens granatproduktion. Men her får vi altså især en meget smuk visuel hyldest til landarbejdets møje og skønhed, næsten som en stribe af maleren Jean-Francois Millets lærreder.

Dygtig fotograf, dygtige skuespillere

Når ’Vogterne’ trods sin faktisk banale historie gør et stærkt indtryk, skyldes det ikke mindst Beauvois’ faste fotograf Caroline Champetiers billeder – og så tre andre stærke kvinders indsats:

Hortense er den ranke, gråhårede husmor på gården Le Paridier, med en gigtsvækket mand og med begge sønner, Constant og Georges, ved fronten. Nathalie Bayes klassisk regelmæssige skønhed er her af krigens omstændigheder helt berøvet den milde overstadighed, vi f.eks. så hos hende i ’Skønhedssalon Venus’.

Hendes lige så seje datter, Solange (spillet af Laura Smet, der også i virkeligheden er Nathalie Bayes datter), ser sin mand komme delvis nedbrudt, alkoholiseret og opgivende hjem på orlov. En trist kontrast til de nok så lystige amerikanske soldater, der aftager Paridier-kvindernes afgrøder og gerne havde taget kvinderne med.

Den tredje af de skuespillerinder, der som veritable karyatider bærer denne film, er 23-årige Iris Bry, der i denne debutrolle bryder utvetydigt – og César-prisbelønnet – igennem som gårdens forældreløse tjenestepige Francine med flammerødt hår, hænderne godt skruet på og både ben i næsen og solidt plantet i den sorte muld. Med sit ungdommeligt lysende blik og solidt byggede ansigt snarere en Eline Besser end en Ditte Menneskebarn.

Skillingsvisens melodrama lurer på historien, men modvejes af hverdagens eget troværdigt langsommelige slid: malke, pumpe vand, hugge brænde, pløje med stude, høste med segl og le. Og ligesom de otte gudhengivne trappistmunke i et oprørsk Algier i Beauvois’ 2010-film ’Om guder og mænd’ (også formidabelt filmet af Caroline Charpentier) bliver trekløveret af ukuelige landbokvinder stående længe på nethinden.