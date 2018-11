Keira Knightley stjæler billedet som fræk, lilla fe i sukkersødt Disney-eventyr Disney forvandler fantasi til fantasy i Lasse Hallströms filmatisering af E.T.A. Hoffmans tyske eventyr ’Nøddeknækkeren og Musekongen’.

Svenske Lasse Hallström er som instruktør blevet kendt for at have et særdeles liberalt forhold til de søde sager. Så han har været et naturligt valg for Disney, da E.T.A. Hoffmans berømte eventyr fra 1816 om ’Nøddeknækkeren og Musekongen’ skulle forvandles til en film for nutidens brede familiepublikum.