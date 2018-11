Julia Roberts springer ud som tv-stjerne. Og hun gør det fremragende Amazon Prime overfører med ret stor succes Gimlet-podcasten ’Homecoming’ til fladskærmen.

Amerikanske Gimlet Media har i efterhånden en årrække skabt en mængde podcasts, der har tryllebundet lyttere den ganske verden over med deres fascinerende fortællinger. Og en af disse har nu fundet vej til Amazon-imperiets serieentreprise, hjulpet på vej af de oprindelige manusforfattere Eli Horowitz og Micah Blomberg.

Det er i sig selv noget, når en podcast krydser over, selv om det er set tidligere. Men ’Homecoming’ er imidlertid først og fremmest imødeset af en anden grund. Julia Roberts spiller nemlig hovedrollen, og dermed har en af de allerallerstørste gigastjerner fra Hollywoods funklende firmament bevæget sig fra lærredet til skærmen. Godt nok er også det set før, senest med Jim Carrey i tragikomedieserien ’Kidding’, men det her er Julia Roberts for pokker. Hende fra ’Pretty Woman’, firedobbelt oscarnominerede og en gang vindende skuespillerinde, fem gange udnævnt til verdens smukkeste kvinde af People Magazine og i mange år en af de absolut højest betalte i Hollywood – hun fik fucking 25 milloner dollars for ’Mona Lisa Smile’ i 2003.

Og hendes smil er der rigeligt brug for i denne historie, der hele tiden dribler uden om sin modtager på den mest elegante facon. Man kommer i tvivl fra starten, og når så man mener, at nu har man så fattet, hvor vi er på vej hen, så tvister bagmændene den lige en halv omgang.

Det handler om kvinden Heidi Bergman, der fungerer som sagsbehandler på en lidt underlig institution, hvor hjemvendte krigsveteraner – vist nok med tilpasningsvanskeligheder – optrænes til det civile livs anderledes udfordringer. Hun får en klient, den unge Walter Cruz, der er flink, imødekommende og bare rigtig frisk på at komme i gang med en tilværelse hinsides hæren.

Han har bagage fra sin tid som udsendt, men er åben og villig til at tale om det hele – og han bryder ikke nødvendigvis sammen, når de grimme minder om vejsidebomber, døde kammerater og traumatiserende konfrontationer vælder frem fra sindets dybder. Så det går godt, og i modsætning til sin opsætsige, labile kammerat og bofælle Shrier spiser han både de piller, anstaltens gæster får udleveret, og den ananas med frisk mynte, der serveres til dessert.

Flere uløste gåder i spil

Men noget er ikke, som det skal være. Heidis overordnede og hele projektets leder, Colin Belfast, gør sig store anstrengelser for at genne Heidi i en bestemt retning, og når hun taler med ham om bestemte forhold, glider han af og fastholder, at det altså drejer sig om dit og dat, ikke noget andet.

At det også går galt på et tidspunkt, understreges af fortællingens to spor. I det ene er Heidi aktiv som sagsbehandler på centret, i det andet arbejder hun som servitrice på en diner i sin hjemby, hvortil hun er fly(g)ttet for at bo med sin gamle mor – i øvrigt spillet af Sissy Spacek.

Og her opsøges hun af en agent fra CIA, som spørger hende ud om Cruz, der nu angiveligt er forsvundet, og hun bedyrer, at hun intet kan huske om sin fortid eller ham. Da agenten så får blod på tanden, opfordrer hans overordnede ham til bare at lukke sagen uden så meget pjat.