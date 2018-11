5 hjerter, 5 hjerter, 5 hjerter, 5 hjerter og ...: Så begejstrede har vi været for de fem tidligere sæsoner af 'House of Cards' Begejstringen har nærmest ingen ende taget, når det gælder Politikens anmelderes forhold til Netflix-serien 'House of Cards'.

Der var engang, hvor alt var fryd og gammen i 'House of Cards'-land. Engang var Kevin Spacey ikke var røget i problemer og stadig var med i Netflix-megasuccesen. Og engang, hvor en ny sæson af serien nærmest var synonym med mange hjerter fra Politikens anmeldere.

Nu får seriens sjette og (foreløbig) sidste sæson premiere, og i den anledning har vi har været en tur i arkivskabet og fundet de tidligere anmeldelser frem. Husk også at læse Henrik Palles anmeldelse af den nye sæson her.

SÆSON 1

Anmeldt 2. februar 2013:

»’House of Cards’ lugter langt væk af storslået satsning. Med Kevin Spacey i hovedrollen, David Fincher i instruktørstolen (i alt fald i de to første afsnit, som er dem, Netflix har vist for pressen) og et manuskript af Beau Willimon, der stod bag George Clooneys begavede politiske drama ’Kamæleonen’ har Netflix fundet de rette rammer til en tv-serie, der er lige dele drama og syrlig satire«, skrev Sophie Engberg Sonne blandt andet. Læs hele anmeldelsen her.

SÆSON 2

Anmeldt 14. februar 2014:

»Der er blevet skruet op for alvoren. Hvor dele af første sæson lidt for ofte tog sig ud som mellemting mellem en noirversion af ’Javel hr. minister’ og en amerikaniseret ambitiøs fortolkning af første sæson af ’Borgen’, er der nu langt mere thrillerpuls og fokus«, skrev Henrik Palle blandt andet. Læs hele anmeldelsen her.

SÆSON 3

Anmeldt 27. februar 2015:

»’House of Cards’ fascinerer med sit portræt af moralsk afstumpethed. Det er to historier, som begge limer os fast til skærmen, og som på hver sin måde fodrer vores trang til at holde med det gode: Enten identificerer vi os med magten, eller også distancerer vi os hyggeligt fra dens mareridtsversion«, skrev Katrine Hornstrup Yde blandt andet. Læs hele anmeldelsen her.

SÆSON 4

Anmeldt 4. marts 2016:

»Spillet mellem kærlighed og magtkamp driver fjerde sæson dramatisk dybere ind i mørkets hjerne, som stadig frastøder og tiltrækker«, skrev daværende kulturredaktør Rune Lykkeberg blandt andet. Læs hele anmeldelsen her.

SÆSON 5

Anmeldt 31. maj 2017:

»Kevin Spacey og Robin Wright er stadig forrygende gode som præsident og førstedame. Spacey formår at give sin figur lige akkurat det touch af menneskelighed bag det politiske monsters facade, der er afgørende. (...) Og Robin Wrights Claire Underwood er en finger til glamorama-verdens dyrkelse af det purunge: Hun er en steg, fordi hun har alder og personlighed. Man aner en vis træthed sine steder. Men stadigvæk er ’House of Cards’ en stor juvel i Netflix’ krone«, skrev Henrik Palle blandt andet. Læs hele anmeldelsen her.