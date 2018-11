Verdens mest magtfulde matriarkat har sat sig tungere på bogstavet ’K’ end Kafka og Ku Klux Klan til sammen

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Felix Thorsen Katzenelson om 'Keeping Up with the Kardashians, der sendes på E!, og kan streames på Hayu.com.

Mød verdens mest magtfulde matriarkat«, sådan præsenterede dagbladet Information Kardashian-familien.

Jeg vil ikke spilde jeres tid med at forklare, hvorfor familien Kardashian er kendte. Men det er lidt ligesom med Kongehuset; en selvforstærkende kendsgerning.

De har sat sig tungere på bogstavet ’K’ end Kafka og Ku Klux Klan til sammen, og er dronninger af kvindelighed, kapitalisme og kendthed, og med Kris Jenner som familiens overhoved er verden i deres hule hænder.

Du behøver ikke at kende dem for at vide, at de findes, for der er ikke en medieflade uden for deres rækkevidde. Selv Det Hvide Hus har de adgang til.

Det beviste Kim Kardashian da hun fik forhandlet sig til en kvindes løsladelse tidligere på året. Tænk, selv lige nu er du under Kardashian-indflydelse, de taler gennem mig.

Men klummer i Politiken er trods alt ikke deres originale sendeflade. Med 15 sæsoner og over 200 afsnit på 11 år er KUWTK, som det forkortes, den længst kørende tv-serie af sin slags, reality.

Kardashian-familien har nemlig alle dage skabt deres egen virkelighed, det er som om jordiske regler ikke gælder for de amerikanske gudinder.

Tag bare niende afsnit fra denne femtende sæson: Kris Jenner, familiens overhoved, giver sin ældste veninde et ansigtsløft i hyggegave, selvfølgelig hos hendes trofaste plastik- kirurg, som personligt har hjulpet Kris med at håndhæve et armslængdeprincip til sin alder.

Imens er de tre ældste søstre, Kourtney, Kim og Khloe en tur i Japan, så Kim kan lave en modekampagne for husbonden, Kanye West, rapper, modeskaber og endnu en Trumpkammer-sjuk.

Modekampagnen går ud på, at Kim bliver kørt rundt i en bil i Tokyo for så at træde ud et par minutter ad gangen i de forskellige outfits, hvor papparazi og fans så sørger for, at billederne når jorden rundt.

Det kan være svært at forklare, hvad der foregår i et afsnit, men det er et sted mellem ingenting og alt for meget.

Pludselig har du i hvert fald puttet 45 minutters opmærksomhed ned i lommerne på senkapitalismens første-sirener.

Det er underholdende metafjernsyn, for det er familien, der iscenesætter sig selv, og det er ublu reklame for alle deres milliondollarfranchises.

Det er en vaseline-glinsende selfie i serielængde.

Måske det lyder fordummende, men det er i hvert fald ikke dumt, for vi lever i en tid, hvor tv-stjerner bliver præsidenter.

Og hvis jeg er noget, er det misundelig. Jeg drømmer da selv om at kunne tjene milliarder på ’Keeping Up with the Katzenelsons’.