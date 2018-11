Netflix klipper Orson Welles-film færdig efter 50 år i produktion Optagelserne til filmen startede i 1970'erne. Nu har Netflix færdiggjort et af de filmprojekter, Orson Welles ikke selv nåede at afslutte.

FOR ABONNENTER

For knap 50 år siden begyndte den verdensberømte filmskaber Orson Welles optagelserne til filmen ’The Other Side of the Wind’.