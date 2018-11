God tanke bag nyt DR-program: Her er et musikalsk format, der fungerer, fordi det har kærlighed som drivkraft

Det er en eminent god idé, formatet ’En sang fra hjertet’. For når ord og toner kombineres, rammer budskabet på en eller anden måde renere og stærkere, end hvis det blot siges med talesprogets fattige gloser. Kan hænde, at et billede siger mere end tusind ord, men den rette sang på det rette tidspunkt kan gribe hjertet og kramme det langt mere effektivt end det meste andet.

Det er jo derfor, vi synger salmer i kirken ved dåb, konfirmation, bryllup og død. Og klukleende går på usikre versefødder, når lejlighedssangene bliver delt rundt til de runde dage, mellem retterne.

Konceptet er det enkle, at nogle mennesker – efter annoncering – har henvendt sig til DR med et ønske om at sige noget til nogen med en sang. Og den tidligere statsradiofoni stiller så studiefaciliteter, musikere og producere til rådighed, så resultatet – næsten uanset oplæggets kvalitet og sangernes talent – kommer til at lyde ’rigtigt’, når det presses i en lp-plade og afspilles på en grammofon.

Det er næsten for godt til at være sandt. Man får gode historier serveret på et fladt fad. Folk melder sig jo ikke med sange til en fætter, der har passet katten i sommerferien eller skovlet sne i julen. Der stikker altid noget mere under, noget større.

Når folk vil besynge et eller flere mennesker, er det stort set altid af kærlighed. Det er nu engang lettere at sige ’jeg elsker dig’ med toner i ryggen. Og alene derfor er ’En sang fra hjertet’ en skøn oplevelse. Fordi programmet bringer kærlighed ind i verden. Og undskyld mig, sagde den gamle hippie: Vi har brug for kærlighed. Man kan få for meget at drikke og spise, blive brændt af for megen sol og sande til i rod, fordi man har for mange bøger i sin lejlighed. Men ingensinde kan man udsættes for kærlighed i for stort omfang. »All you need is love«, som The Beatles sang.

Og derfor sad man også med hjertet hænderne, da Sarah sang tak til sin mor, fordi hun havde støttet hende gennem en livstruende sygdom. Med tårerne trillende ned ad kinderne, fandeme, på en helt almindelig onsdag aften.

Måske var man lidt loren ved de jyske fabriksarbejdere, der priste deres arbejdsgivere på melodien til ’We Are The World’ – der er trods alt forskel på at støtte et sultende kontinent og så sige tak for luksuøse arbejdsforhold. Men fordi kærligheden var så udpræget og gennemført, blev det ikke fesent. Bare rart.

Programmet bød også på flere dejlige sange, og man oplevede producerne som ekstremt entusiastiske og faktisk smågeniale fagpersoner, parate med lige det rette ekstra drej og den fine detalje.