27-årige Joachim er stadig jomfru. Men kan alle hans problemer løses, hvis han tager sig lidt sammen?

Hvad er det helt store seksualtabu i verden i dag?

At være erklæret aseksuel er nok det største af tabuerne, men at være mandlig jomfru er klart også oppe at ringe.

DR 3 har introduceret fire mandejomfruer i 20’erne for hinanden, de skal mødes en gang om ugen i halvanden måned for at ’udveksle erfaringer’ og sætte ambitioner op for sig selv.

Så vi har Kasper og Mark, begge fra Aalborg, Nicolaj fra Kerteminde og Joachim fra Viby J., vidt forskellige, socialt, uddannelsesmæssigt, kulturelt, men med den ene ting til fælles: De er, i inderste forstand, uberørt af menneskehånd.

Et par af dem har kysset, mens Nicolaj ikke er kommet længere end til kindkys. De vil over jomfruhurdlen for at komme hurtigt videre til normaliteten. Kasper siger, at han »bare ønsker at passe ind«. Han vil guddødemig forelske sig i en pige, selv om han mere end aner, at det mere er fyre, han tænder på.

Nicolaj kommer voks i håret og en mærkevare-T-shirt over hovedet for en dag at tage ind til Nyborg og ligesom hænge ud og »se, om der er no’et ungt kø’«, men vi følger ham ind til Nyborg, hvor gader er Ø-D-E-, øde. Nicolaj tager hjem igen og synes jo dog, at han har opnået at turde spankulere rundt der med den ene hånd i bukselommen og se lidt pantercool ud.

Jeg fornemmer, at redaktionen bag ’Jomfruernes klub’ tager brydertag på den psykologstuderende Mark og prøver at typecaste ham lidt for bevidst. Han er bange for intimitet, og vi ser ham gå lidt ubeslutsomt i gang med at træne, for »jeg har altid været lidt for tyk«. Jeg tror, der er meget mere i ham end det, men det kan de næste fem afsnit jo afdække.

Joachim, molekylærbiologen, opdaterer sin Tinder-profil, men ved godt, at »det er ikke alle problemer, der kan løses, ved at man tager sig sammen«.

Vi tager med Kasper i Kvickly i Aalborg og ser ham gå i nærkamp med køledisken. Han plejer at købe færdigretter, men går nu direkte efter råvarerne efter rationalet, at små valg fører til store valg. Hans udvikling glæder jeg mig til.

DR 3 har udviklet sig til at være den mest fintfølende af alle human interest-kanaler. Den har fundet sine egne ben og en helt særlig empati, der ikke rimer på hjerte og smerte, men er prosaisk og klartskuende. Jeg tror på DR 3, jeg har tillid til, at de ikke prøver at hænge de medvirkende ud.