Adam Price står bag stort anlagt Netflix-serie 'Ragnarok' er en norsk original-serie med stærke danske kræfter bag.

Tv-værten og manuskriptforfatteren Adam Price ('Borgen' og 'Herrens Veje') står bag en original Netflix-serie i seks afsnit.

'Ragnarok' hedder serien, der er på norsk og i en pressemeddelelse beskrives som »et coming-of-age-drama, som tager sit afsæt i og bidrager med en ny og forhåbentlig overraskende vinkel i fremstillingen af den nordiske mytologi«.

Om serien udtaler Adam Price i pressemeddelelsen:

»Det er en stor fornøjelse at være med til at skabe en ny norsk Netflix-serie. Vi tror på, at Norden har sin egen stemme, når det kommer til historiefortælling, og det vil vi gerne være med til at vise med denne stort anlagte serie, som bliver skrevet af et nordisk forfatterhold bestående af forfattere fra Norge, Sverige og Danmark«.

»Serien tager sit udgangspunkt i en problemstilling, som ikke kun mennesker i Norden, men over hele verden, i stigende grad bliver tvunget til at forholde sig til; vores klima, som gennem de senere år har været under voldsom forandring. Polerne smelter med en hastighed, ingen havde forventet. Vi går gennem lange tørkeperioder. Vintrene er for varme. Oftere og oftere oplever vi voldsomme skybrud. På alle måder ekstreme vejrforhold. Verden er under forandring, og nogen vil måske påstå, at vi er på vej mod et nyt Ragnarok. Medmindre nogen når at gribe ind…«.

Adam Price fungerer på 'Ragnarok' som hovedforfatter og executive producer og med sig har han den norske co-executive producer og forfatter Simen Alsvik (Lilyhammer, Neste Sommer), executive producer Meta Louise Foldager Sørensen (Antichrist, Melancholia) og producer Stine Meldgaard Madsen (Friheden, Mercur).

Serien produceres af SAM Productions, hvis stiftere er Søren Sveistrup, Adam Price og Meta Louise Foldager.