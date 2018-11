Anmelderne roser Paprika Steens morsomme og rørende julefilm 'Den tid på året' bliver lige dele morsom, bittersød og ofte også godt gammeldags rørende, mener anmeldere.

Skuespiller og instruktør Paprika Steens nye julefilm, ’Den tid på året’, er noget så ekstraordinært som en vellykket og begavet folkekomedie.

Det mener Ekstra Bladets anmelder, som giver filmen med blandt andre Sofie Gråbøl og Lars Brygmann på rollelisten fem ud af seks stjerner.

»Eller folkekomedie er måske ikke den helt rette genrebetegnelse, for nok er filmen virkelig morsom, men den gør også nas, fordi den på elegant og satirisk vis udstiller den ofte hykleriske forestilling, vi kalder juleaften.«

Sofie Gråbøl er prægtig som krøltoppet præst med pibekrave og nerverne uden på tøjet Kim Skotte

»Hvor alt skal være åh så hyggeligt og perfekt, men hvor der sjældent skal mange knækkede mandler til, før facaderne begynder at krakelere,« skriver anmelderen.

Også Berlingske kvitterer med fem stjerner.

»Jakob Weis’ manuskript er veloplagt, ramsaltet og skarpt, men aldrig unødigt ukærligt. Steen har instrueret med overskud og et godt blik for detaljen, og hele holdet spiller en vis legemsdel ud af bukserne,« skriver anmelderen.

’Den tid på året’ er en både sjov og klog komedie om den hyggelige højtid, som er ved at tage livet af familien. Kilde: Politiken / Kim Skotte / Producer: Henrik Haupt

I Politiken får ’Den tid på året’ fire ud af seks hjerter, og anmelderen roser ligeledes skuespilpræstationerne.

»Paprika Steen spiller selvfølgelig selv den nervøst dominante storesøster, der påtager sig ansvaret for, at alt skal blive perfekt. Vel vidende at det aldrig bliver det. At der altid vil være en irriterende lillesøster til at forstyrre billedet.«

»Sofie Gråbøl er prægtig som krøltoppet præst med pibekrave og nerverne uden på tøjet,« skriver Politikens anmelder.

Også Jyllands-Postens anmelder giver filmen, der har biografpremiere i dag, fire stjerner.

»Der er ikke en eneste af skuespillerne, der gør sig andet end godt bemærket i filmen, der hele tiden leger med stereotyperne, men samtidig gør sig store anstrengelser for at vise os ægte, menneskelige karakterer,« skriver anmelder Nanna Frank.

ritzau