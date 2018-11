Ligestillingen er nået til julen: 'Julemandens datter' er en hyggelig film om nissepiger, der vil være julemænd Nissepigerne vil ikke være nissepiger mer’. Hvad vil de være? De vil være julemand og ikke kun hans assistent.





Julemand mig her og julemand mig der.

Selv om Lucia selv er datter af Julemanden, er hun som moderne nissepige godt træt af, at det kun er mænd, der kan være julemænd.

Og når først den 12-årige Lucia sætter hænderne i siden og skruer den bestemte mine på, kan juletraditionerne godt belave sig på nye tider og en gevaldig overhaling.

filmanmeldelse









JULEMANDENS DATTER Julefilm. Biografpremiere Instr. Christian Dyekjær Danmark, 2018. 90 min.

Der er ligestilling på programmet i den nye danske julefilm ’Julemandens datter’, og det er man faktisk sluppet heldigt fra. De gamle eventyr må godt lære af de nye eventyr.

Der er ligestilling på programmet i den nye danske julefilm ’Julemandens datter’, og det er man faktisk sluppet heldigt fra

Holdet bag den populære ’Emma & Julemanden’ er på banen igen med en film, som med et muntert gavtyveblik låner julegodter fra de store.

Den internationale julemandsskole, som Lucia og de andre julemandsbørn går i, har således næsten samme uniform og samme forkærlighed for fup­latin som Harry Potters Hogwarts.

Og da dramaet tager fart, må man atter sande, at Spielbergs ’Indiana Jones’ er en uopslidelig inspirationskilde for dansk børnefilm.

En julefilm for børn skal være hyggelig, sjov og en lille smule spændende. De krav lever ’Julemandens datter’ snildt op til.

Nutidens forvænte unger vil måske rynke lidt på næsen af de noget stivbenet flyvende rensdyr, men kom i hu, at den slags gerne må ligne en lettere animeret juleudstilling.

Den del af filmen, som ikke udspiller sig på Julemandsskolen, hvor rektor (Ulf Pilgaard) hæger om de gamle traditioner, foregår omkring den gamle domkirkeby Viborg ude ved Hald Ege. Ved Hald Sø og i Dollerup Bakker, og meget smukkere bliver danske rammer altså ikke.

Lucia skal bestå en prøve for at få lov til at komme på Julemandsakademiet. De gamle juletræmænd har lumskeligen sendt Lucia på en umulig mission, der involverer en guldskat i en kæmpehøj og noget så Harry Pottersk som en krampusforbandelse.

Men intet er umuligt for en pige som Lucia, når først hun får hjælp af sit magiske ’Lexicon Totalis’ og drengen Albert, der taler så klingende jysk, at selv Dansk Folkepartis kulturordfører må lægge sig fladt på maven og droppe planer om udflytning.

Men intet er umuligt for en pige som Lucia

Jeps, der er ligestilling og geografisk genopretning på programmet. Plus en mørklødet pige i julemandsklassen.

Men i en så uhøjtidelig og munter ramme som her ligner det kun politisk korrekthed i begrebets oprindelige, positive forstand. Nemlig som en fair korrektion af gammel skævhed.

Ligestillingstemaet er ført hele vejen igennem i Uffe Rørbæks veloplagte manuskript, og veloplagtheden forplanter sig heldigvis gennem skuespillerne. Ella Testa Kusk og Peter Sejer Winther spiller begge med fynd og klem som Lucia og Albert.

Martin Buch viser som jule- og farmand Julius igen, at hans stil egner sig godt til at sprede lun hygge i børnefilm. Også Mia Lyhne er på hjemmebane som hans nissekone med ben i næsen.

Modsat er Nikolaj Kopernikus med spids næse og stikkende øjne åbenbart en uimodståelig fristelse, når der skal castes skurke. Her som ond omvendt actionarkælog a la Indianer Jensen.

Det er ikke rocket science, men så voldsomt brændstof kræves der heller ikke for at få en kane til at flyve.