Henrik Palle tegner portræt af en legende: Bruce Lee var en enmandshær, og hans eneste våben var hans krop

Bruce Lee

Amerikansk-født kinesisk skuespiller, filminstruktør og kampsportsudøver. Født som Lee Jun-fan i 1940 i San Franciscos Chinatown.

Bruce Lee nåede at indspille otte film, heriblandt 'Enter the Dragon' og 'The Way of the Dragon'. Som kampsports-udøver er han kendt for at have skabt sin egen kampkunst, Jeet Kune Do.

Døde som 32-årig i 1973, tilsyneladende af en allergisk reaktion efter at have taget en hovedpinepille