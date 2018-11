Historiske film om civilkurage i drabelige tider er næsten altid udfordrende. ’To minutters stilhed’ er ingen undtagelse Den virkelige fortælling om en modig gymnasieklasse i DDR er udfordrende.





To minutter kan være meget lange, hvis de skal tilbringes i stilhed. Urets visere snegler sig af sted for eleverne i en tysk gymnasieklasse, da de i 1956 beslutter sig for at starte timen med at stå tavse i to minutter i solidaritet med opstanden i Ungarn.

Men opstanden blev nedkæmpet, og konsekvenserne for gymnasieeleverne fra den nye kommunistiske mønsterby Stalinstadt var ikke overstået på to minutter. Den nybyggede sværindustrielle by hed oprindelig Eisenhüttenstadt – hvilket byens borgere galgenhumoristisk omdøbte til Schrottgorod, en sammentrækning af det tyske ord Schrott for skrotmetal og det russiske ord gorod for by.

Drama, Biografpremiere Instr. Lars Kraume Tyskland, 2018. 111 min.

Den spontane demonstration stemplede de unge som samfundsfjender, og snart får de noget fortumlede unge idealister ufrivillig indsigt i deres forældres komplicerede tilværelse i en tid, hvor kommunisme har erstattet nazisme.

Efter ’Fritz Bauer. En fjende af staten’ har Lars Kraume fundet et nyt spændende kapitel fra Tysklands fortid. Episoden med eleverne fra gymnasieklassen i Stalinstadt fandt sted på et tidspunkt, hvor Muren endnu ikke var bygget, men hvor det syv år gamle DDR allerede var et lukket land, hvor det var forbundet med stor risiko at lytte til Radio Free Europe.

Historiske film om civilkurage i drabelige tider er næsten altid udfordrende, og ’To minutters stilhed’ er ingen undtagelse. Hvordan ville man selv have reageret? Man når at stille sig selv spørgsmålet nogle gange, mens historien tromler hen over Theo, Kurt og Lena. Filmens fund er Jonas Dassler i rollen som den lige så glødende som sårbare ungkommunist Erik Babinski.