Netflix-drama med tårnhøj produktionsværdi: Sådan gik det til, da skotske hipstere i ringbrynjer tævede englænderne ’Outlaw King’ er et velfungerende historisk tv-drama med rigelige mængder vold, blod og heste. Og inspirerende skildring af datidens hårmode.

Krig er politik ført videre med andre midler, siger den tyske tænker og militærmand Claus von Clausewitz i sit – i øvrigt uafsluttede – værk ’Om krig’ fra 1832. Det vidste og praktiserede man allerede, førend sådan noget som demokrati for alvor var kommet til vores del af verden. Tilmed med de omkostninger, det havde.



Og det er en af de handlingstråde, der løber gennem David Mackenzies ganske flotte og visuelt mættede fortælling om den skotske oprørskonge Robert the Bruce, der i begyndelsen af 1300-årene satte sig op mod det engelske overherredømme for at få Skotland tilbage på skotske hænder og slippe for at aflevere tyngende skatter og mandskab til Edward I.

Outlaw King Actiondrama, Netflix.

Koncept: David Mackenzie.

Medvirkende: Chris Pine, Stephen Dillane, Rebecca Robin, Billy Howle, Paul Blair. Storbritannien, 2018.

Fortællingen, der har fået tv-filmens lange format og varer mere end to timer, baserer sig på faktiske begivenheder. Men den er klippet sammen til en ganske effektiv omgang aftenunderholdning med alt, hvad et moderne publikum forlanger af noget sådant: blændende flotte optrin, masser af afhuggede lemmer og kvæstede heste, smukke billeder af det skotske højland samt en enkelt hed sexscene, hvor The Bruce – efter at have vist sig som en for datiden ganske tilbageholdende mand – elsker med sin smukke brud, den unge Elizabeth med det fine hår og den smukke sangstemme, i stearinlysenes røde skær. Det er alt sammen, som det skal være.

Man får så meget forærende af skovklædte bjerge, borge, autentisk heavy metal-udklædning og grokraftigt skæg

Det fortællemæssige udgangspunkt er det, at den snu og brutale engelske konge tvinger de skotske adelsfolk til at underkaste sig hans magt. Og det er de sådan set indforstået med, fordi de er trætte af korstog, ufred og alt for høje afgifter – hvilket på den måde gør det hele aldeles aktuelt; mange moderne vælgere har det vel på samme måde.

Forskellene mellem dengang og nu er blandt andet mængden af heste, mere udbredt brug af ringbrynjer, en anderledes liberal lovgivning, for så vidt angår blankvåben, samt fravær af madbloggere. Men hår- og skægmoden er som klippet ud af Vesterbro eller Williamsburg, og visse magthaveres vægren sig ved overholdelse af konventioner samt mistillid til politiske unioner rammer fornemt vore dage.

Urklassisk berettermodel

Rent fortællemæssigt er der ikke meget nyt under solen. Det er urklassisk berettermodel, som man lærer det på første semester på diverse manusuddannelser. Så vi er ikke ét sekund i tvivl om, hvordan det kommer til at gå de skotske hipstere.

Men det forhindrer ikke den mere end to timer lange fortælling i at være svært underholdende. For blandt andet venter vi jo hele tiden den endelige holmgang mellem Robert the Bruce – der godt kunne ligne en krigerisk udgave af et medlem af Alternativet – og fnatuglen Edward II, der i filmens begyndelse, efter at have fået bank i en sværdduel, siger til sin far, at det var The Bruce, der partout ville slås med sværd.

Får han monstro sin bekomst, den møgunge, der for tydelighedens skyld har en illustrativt fjollet munkeagtig pandehårsfrisure, aldeles upassende for et statsoverhoved i begyndelsen af middelalderen?



Foto: David Eustace/Netflix Chris Pine spiller Robert the Bruce.

Chris Pine spiller Robert the Bruce. Foto: David Eustace/Netflix

Skuespillet hører ikke til i den mest indfølende ende af skalaen. Men der er nogle fine scener mellem Elizabeth og Robert the Bruce, ikke mindst en i lejren på slagmarken, hvor de bitcher over de dårlige drikkekrus og vinens ringe beskaffenhed i felten – akkurat som var de et par samfundsvidenskabelige akademikere fra Kartoffelrækkerne på camping i Niedersachsen.