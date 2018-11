»Er der en af de andre, du har lyst til at kysse eller smadre?«: Provo-instruktør går helt til kanten, når han instruerer Efter at have lavet nogle af moderne filmhistories mest modbydelige film har argentinskfranske Gaspar Noé kastet sig ud på dansegulvet i sin nye film, ’Climax’. Men sangriaen er blandet op med lsd, og Noé vil stadig allerhelst overraske og provokere.

Man går ikke til et møde med Gaspar Noé, som om han var en hvem som helst.

Man regner ikke med, at nu skal der udveksles smiger og belevenheder. Eftersom interviewet foregår i fuld offentlighed, i cafeen i Empire Bio på Nørrebro i København, regner man med at slippe fra det med livet i behold, men bortset fra det kan man ikke forudsætte ret meget.

Bare navnet Gaspar Noé kan give én mavepine. Hans film er de sygeste. De er lige netop på den respektable side i aksen mellem kunst og kras spekulation. Det er sådan nogle film, man egentlig ikke har lyst til at se, men når man sidder der og ser dem, er man typisk fastlåst i en form for intens fascination.

Jeg har ikke mere end lige sat mig foran Noé i Empire Bio, før han peger over på den modsatte langvæg.

»Den og min film var de absolut sjoveste i Cannes i år«, siger han og har gudskelov en markant Balkan-moustache, en skaldeisse og en grøn militaristisk udseende denimjakke på, for ellers ville verden da ikke stå længere.

Plakaten, han peger på, reklamerer for Lars von Triers kommende eksistentialistiske seriemorderdrama, ’The House That Jack Built’. Selvfølgelig.

Kaninen og hatten

Se, nu er hverken Noé eller Trier kendte for at være sjove. I hvert fald først og fremmest. Derudover har de det tilfælles, at folk har det med at udvandre fra deres film, og de er typisk stolte af det. Det var tydeligt allerede i Cannes i år at mærke på Gaspar Noé, at han var skuffet over, at færre end ti var skredet i afsky og vrede fra pressevisningen af ’Climax’. Mindst 25 må man kunne kræve.

»Jeg kan godt lide tykke, tunge jokes og sort humor«, siger han. »Folk griner, når de bliver overrasket. Det er, når folk hiver den samme gamle kanin op af hatten hver gang, at de keder sig. Men hvis man hiver Chucky – kan du huske Chucky, dukken fra den gamle horrorfilm? – op af en hat, så skriger folk »Hvaaad?!«, og så virker det. Men der er jo næsten ingen film i dag, der formår at overraske. På et fly forleden prøvede jeg at se en Marvel-superheltefilm, og hvert eneste minut af den var nøjagtig som det minut, der gik forud, en tro kopi. Efter fem minutter skiftede jeg over til en gammel Hitchcockfilm«.

’Climax’, Noés kontroversielle nye film, foregår i en kælder, hvor en trup bestående af 23 unge dansere har sidste prøve på et danseshow, de skal turnere med. Nogen har peppet sangriaen op med lsd, og gradvis går danserne amok. Ikke alle overlever den nat.

Filmografi Gaspar Noé Argentinskfransk filminstruktør, 54 år.

Debuterede i 1998 med spillefilmen ’I Stand Alone’ , en snerrende aggressiv affære, der ikke mindst er berømt for sin 30 sekunder lange nedtælling til blodsudgydelserne.

, en snerrende aggressiv affære, der ikke mindst er berømt for sin 30 sekunder lange nedtælling til blodsudgydelserne. I 2002 kom den berygtede ’Irréversible ’, hvor man inden for en halv time ser en mand få smadret ansigtet med en ildslukker på bøssebaren Rectum i syge brune indvoldsfarver – og dernæst en ti minutter langt brutal voldtægtsscene i en tunnel.

’, hvor man inden for en halv time ser en mand få smadret ansigtet med en ildslukker på bøssebaren Rectum i syge brune indvoldsfarver – og dernæst en ti minutter langt brutal voldtægtsscene i en tunnel. I 2009 beskrev den hymniske og udknaldede ’Enter the Void’ en pushers liv i Paris, efter han er blevet skudt af politiet.

en pushers liv i Paris, efter han er blevet skudt af politiet. I 2015 kom den stærkt pornografiske og Godard-inspirerede ’Love ’.

’. Hans seneste film, ’Climax’, fik premiere i danske biografer 8. november. Vis mere

Danserne, Noé udvalgte til filmen, var street- og battledansere fra hele verden, alle hudfarver, alle seksualiteter. De skulle kunne danse og have karisma, det var det. Rollerne skabte de mere eller mindre selv.

Det er Noés erfaring, at de »mere psykotiske præstationer« kommer frem, jo senere på dagen man filmer, så de filmede typisk sent.

»Er der en af de andre, du har lyst til at kysse eller smadre?«, siger han, at han spurgte danserne.

»Den dans, jeg elsker, er vild, vanvittig, shamanistisk! Jeg er ikke til noget, der ser alt for koreograferet ud«.

Og så har han alligevel en stor ømhed for gamle musicals af Busby Berkely, manden, der i 30’erne kreerede disse umådeligt komplekse og bjergtagende smukke menneskeformationer i sin koreografi. Han elsker 40’ernes svømmeprinsesse i Hollywood, Esther Williams, og så har han altså decideret noget med Jennifer Beals fra 80’er-discofilmen ’Flashdance’.

»Problemet med koreografi er, at det hurtigt kommer til at ligne en nordkoreansk militærparade med snorlige rækker, altså virkelig hardcore-fascistisk«.

Ejakulation i 3D

Gaspar Noé, der er født i Buenos Aires, flygtede fra statskuppet i 1976 med sine forældre og endte i Paris efter fem år som ganske lille i New York. Hans far, en berømt kunstmaler, er stadig aktiv i en alder af 85. Faktisk var han i Cannes i 2015 og se sønnens film ’Love’, den mindst voldelige af alle Noé-film, men til gengæld stoppet væg til væg med utilslørede pornosekvenser. I en central scene ejakulerer den mandlige hovedperson ud over kameralinsen i 3D, så folk dukker sig nede i salen. Gaspar, der havde drillet sin far med, at hans egen pik var med i filmen, undrede sig over, at den gamle ikke kommenterede filmen overhovedet, og det var, fordi gamle Noé troede, pikken på lærredet var sønnens. Han var bare stum.

»Men den pik, der sprøjter, var jo ikke min! Jeg havde min egen stive pik med i scenen for at vise skuespilleren, at han ikke behøvede at være bange for at vise sin frem, og det var min, man ser pege lige ud i luften efter 3D-skuddet«.

»Far, jeg kunne da aldrig drømme om at komme ud over dit ansigt!«, siger unge Noé til mig, at han sagde til sin far.