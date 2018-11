Dekadent, perverst, originalt: Vilde overklassedrenge begår fantasifuldt iscenesat voldtægt i grænseoverskridende debutfilm til 5 hjerter Debutfilmen ’The Wild Boys’ er en poetisk og sorthumoristisk renæssance for surrealismen som arena for skjulte og forbudte seksuelle drømme og forestillinger.

Det dekadente og det perverse spiller efterhånden kun en lille rolle i denne epokes filmkunst, hvor afstumpet brutalitet er blevet stueren, mens drømmende afvigelser er et særsyn. Men Bertrand Mandicos debutværk, ’The Wild Boys’, gør, hvad det kan, for at råde bod på det.

Hvor planter, der ejakulerer og driver af slimede, klistrede safter, så frække drenge spræller hjælpeløst som fluer i et edderkoppespind, næsten er det mindst mystiske

’The Wild Boys’ har taget sin titel, sin homoerotiske surrealisme og ikke så forfærdelig meget andet fra en udsyret roman af William S. Burroughs. Åh jo: Romanens sidste sætning svæver magisk over filmens poetiske billedside: »Slørede flimrende stjerner blæser væk over en skinnende tom himmel, de vilde drenge smiler«.



Mandicos film er en slags udknaldet drone, der har svævet hen over det 20. århundreds mere udsyrede afarter af film og litteratur. Dens brug af analog trickfilm, dobbelteksponeringer og seksualiserede rekvisitter trækker tråde tilbage til filmens barndom.

Trickfilm fra ’Rejsen til Månen’, tysk ekspressionismes vildskab, Jean Vigos filmpoesi og Jean Cocteaus ’helvedesmaskine’. Men også til konkrete historier om vilde drenge på helt gale veje. ’Fluernes herre’ og ’A Clockwork Orange’ spøger sammen med Boris Vians franske surrealisme og Peter Greenaways umættelige appetit på excesser. Uopslidelige historier om mystiske øde øer med en mærkelig hersker fra Shakespeares ’Stormen’ til ’Dr. Moreaus Island’ af H.G. Wells smutter ved hjælp af en veludviklet fantasis glidecreme ind i vor tids forestilling om det flydende køn.

Historien handler om en gruppe perverse og feminine overklassedrenge, der på øen La Réunion begår en fantasifuldt iscenesat voldtægt af en lærerinde. Efter gennemført udåd spermer de lystigt på seksualitetens hvide hest, som de har bundet lærerinden fast på, og sender derpå hest og nøgen rytter af sted imod afgrunden.

For denne afsporede drengestreg idømmes de en tur på Kaptajnens skib. En barket hollandsk søulk med opfindsomme tatoveringer på pikken og en maritim opdragelsesfilosofi, som får ’Fulton’-skipperen til at ligne en følsom gartner i en skole for sarte planter.

Drengene slår sig bogstavelig talt i tøjret, og det ender med både mytteri og skibbrud på en mystisk ø. En ø, der ikke bare emmer af tropisk sensualisme og grusomhed, men også åbenbarer sig som naturens eget kønsskiftelaboratorium. Bløde bryster skyder frem som modne mangoer på drengenes fuglebryster – og det er kun begyndelsen.

Øen, drengene ender på efter deres mytteri fra Kaptajnens skib, åbenbarer sig som naturens eget kønsskiftelaboratorium.

Spørgsmålet er, om det gør nogen forskel, hvorvidt drengene bliver piger eller ej. Bliver de mon bedre, blidere, mere i pagt med naturen? Og er det i sig selv en garanti for noget som helst? De fem piger i hovedrollerne er perfekt valgt som fem vidt forskellige bud på det androgyne, og i det hele taget er filmen som en foruroligende erotisk drøm tilsat en velgørende portion sort humor.

Et andet spørgsmål er, om den sælsomme historie egentlig betyder så meget. For Bertrand Mandico har det først og fremmest handlet om at sætte en ramme om et skaberværksted for poetisk grænseoverskridende og hyperæstetiske billeder. Hvor planter, der ejakulerer og driver af slimede, klistrede safter, så frække drenge spræller hjælpeløst som fluer i et edderkoppespind, næsten er det mindst mystiske.

’The Wild Boys’ er en dekadent drømmeforestilling. Et nostalgisk billeddigt om den surreelle seksualitet og dens negligerede rolle i filmhistorien. Og lidt af en drømmedebut for Bertrand Mandico, der mildest talt synes at have lyst til at stikke ud fra tidens andre filmskabere.