For nemt at grine ad Trump: Ham Stephen Colbert er og bliver infantil. Det har intet med politisk satire at gøre

For nemt at grine ad Trump:





Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I dag skriver Michael Bo om ’The Late Show with Stephen Colbert ’ på DR 3. Programmet kan streames her.

Stephen Colbert har større fans end mig, det bliver jeg nødt til at deklarere fra begyndelsen. Indimellem forstår jeg godt frustrerede Trump-vælgere, at de føler sig talt ned til af alt og alle og udelukket fra det store fællesskab af selvgode, selvbekræftende middelklasseborgere med deres på det tørre og uhindret adgang til håneretten over for de dumme, de dyslektiske.

Set i tv The Late Show with Stephen Colbert. DR 3 torsdag kl. 11.55. Kan streames på dr.dk.

Forstå mig ret: Der er mere end rigeligt at gå på ugentlig opdagelse i midt i Trump-land. Jeg har elsket, nærmest haft et narkotisk afhængighedsforhold til ’Jersild om Trump’, fordi der virkelig blev sagt noget af substans, og fordi den politiske ud- eller afvikling i USA er så grotesk, at der slet ikke er behov for at groteske det yderligere op (ja, ’groteske’ er et verbum, nej, lad være med at slå det op).

Var der ikke noget med, at ’The Daily Show’s kulturradikale galionsfigur, Jon Stewart, var lettet over at forlade talkshowuniverset, da Trump overtog? Måske fordi det nu risikerede at blive for nemt?

Colbert demonstrerer hvor nemt. Hans publikum griner rituelt, om end overgivent, ad alle jokes om Trumps hår, teint og pikstørrelse. Indimellem, men langtfra altid, handler det om administrationens politik, men mindst lige så ofte om, hvor utjekket og uncool han er. Colbert inviterer en handskedukke af et dumt svin af en køter, Triumph the Insult Comic Dog, i studiet, så vi også kan få den mest indlysende fatshaming af præsidenten, den shaming, der er præcis så tarvelig, at selv Colberts stampublikum ville få for meget, hvis deres helt personligt afleverede den.

Det er og bliver infantilt. Det har intet med politisk satire at gøre.

Alexander Skarsgård var på onsdag aften lokal tid, og det blev sendt i DR 3 torsdag formiddag. Åh, det var godt. Han holdt sig for god til at være endnu en af de der ret forudsigelige hollywoodliberale med ret forudsigelige holdninger til Trump. Stephen Colbert spurgte til, hvor stolt han var af en Emmy, han har vundet – eller var det to? – for serien ’Big Little Lies’, og Skarsgård fortalte, at der i hans hjemland Sverige fandtes noget, der hedder janteloven, som gør, at man ikke bryster sig af sine præstationer, så han turde højst bruge sin Emmy som knagerække, dørstopper eller noget lignende.

Og så sang Bon Iver, mens The National spillede til, og de politiserede ikke imens, så monsøren her endte med at være ret fornøjet, men helt grundlæggende?

Hvor måtte Colbert dog gerne snart skifte spor.