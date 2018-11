Lårklaskende og brækfremkaldende tv: De hellige mænd spiser rådne lig, ryger hash og holder sværd med deres penis

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I dag skriver Johan Varning Bendtsen om programmet ’Ekstreme præstationer’, som kan streames her.



Hashrygning, nøgenyoga og ... en mand, der vikler sin penis rundt om et sværd, mens en anden stiller sig oven på det. Måske lyder det som en polterabend på Roskilde Festival, der er gået over gevind, men faktisk er det bare en beskrivelse af de hverdagssysler, en gruppe hellige indiske mænd dyrker i jagten på den ultimative frelse.

Set i tv Ekstreme præstationer – Indiens hellige mænd Kan ses på dr.dk/tv

De særprægede aktiviteter er omdrejningspunktet i første afsnit af den australske dokumentarserie ’Ekstreme præstationer’, hvor værten Todd Sampson for anden sæson i træk rejser kloden tynd for at besøge nogle af verdens »vildeste mennesker«.

Og vilde er de, de indiske sadhuer. De hellige hindumænd dedikerer nemlig deres liv til selvpåført smerte i forsøget på at undslippe reinkarnation.

I programmet møder Todd Sampson blandt andet en sadhu, der bærer rundt på 13.000 perler, en, der har stået op i 7 år, og en, som holder sin venstre arm i vejret. Uafbrudt. Indtil videre i 19 år.

Synes du, det hele kun forekommer sådan lidt semibizart, tager næste scene fra sadhu-lejren stikket hjem: En ældre askeindsmurt herre laver nemlig nøgenyoga, mens hans makker vikler sin penis rundt om et sværd. Jep: penis og sværd. Og den smilende – og i øvrigt relativt skæve – sadhu får sågar vært Todd Sampson til at stille sig oven på sværdet.

»Hvordan føles det«, spørger Sampson bekymret. »Yoga«, replicerer sadhuen. »Vanskelig yoga?«. »Penis-yoga!«.

Men det ypperste stadie af henholdsvis væmmelse, latterkramper og forundret respekt er endnu ikke nået. For manden med penissen på sværd bliver afslutningsvis toppet af et besøg hos den særlige sadhu-gren aghorierne. For dem er intet beskidt, og derfor spiser de døde mennesker. Ligene bliver typisk sænket ned i den hellige flod Ganges af pårørende, hvorefter aghorierne på et senere tidspunkt tager for sig af de forrådnede retter. Særligt kødlunserne omkring kraniet synes at være i høj kurs, og har man det i forvejen lidt anstrengt med hele fermenteringsbølgen, kan der hurtigt blive sat skub i gag-refleksen.

Det hele lyder rimelig gakkelak, og det er det sådan set også, men sadhuernes åbenhed og varme kombineret med Todd Sampsons ikkefordømmende tilgang og små indslag, der videnskabeligt forklarer fænomener som smerte, udholdenhed, religion og hashrygning, fungerer rigtig godt på skærmen. Som seer veksler man mellem grineflip, afsky og muligheden for hele tiden at blive en lille smule klogere, og det er godt gået af folkene bag dokumentaren.