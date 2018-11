HBO afslører: Sidste sæson af hitserie kommer til april Seks episoder udgør den sidste sæson af hitserien "Game of Thrones" og har premiere til april.

Sidste sæson af den internationale hitserie 'Game of Thrones' har premiere til april. Det oplyser streamingtjenesten HBO.

Sæsonen bliver seriens ottende og kommer til at bestå af seks episoder.

Hvad omdrejningspunktet i den sidste sæson kommer til at være, er der dog meget få forlydender om. Seriens producenter har nemlig gjort, hvad de kunne, for at hemmeligholde stort set alt i seriens ottende sæson.

Sophie Turner, der spiller Sansa Stark, fortalte i oktober til Entertainment Weekly, at produktionen har skudt droner ud af luften, hvis de kom flyvende, mens optagelserne var i gang.

Mens indspilningerne stod på, havde seriens titel et dæknavn, ligesom at alle skuespillerne fik falske navne ud fra deres replikker i manuskriptet, har The Hollywood Reporter beskrevet.

Tidligere på året løftede HBO sløret for, at man også har planer om en prequel - en ny serie, hvis handling går forud for hovedværket 'Game of Thrones'.

Plottet i denne skal angiveligt finde sted tusindvis af år før handlingen i 'Game of Thrones'.

'Game of Thrones' er HBO's største succes og har mere end 30 millioner seere alene i USA. Serien blev nomineret til 22 priser ved Emmy-uddelingen i år og vandt 12. Blandt andet for 'bedste dramaserie'.

Serien er skrevet af den britiske manuskriptforfatter Jane Goldman samt forfatter George R.R. Martin, der står bag bogforlægget til 'Game of Thrones-serien'-bogserien 'A Song of Fire and Ice' ('En sang om is og ild' red.).

Adskillige danskere spiller med i den populære serie. Den største rolle har Nikolaj Coster-Waldau, der spiller ridderen Jaime Lannister, der har været en gennemgående karakter i alle syv sæsoner, som hidtil er blevet sendt.

Ud over Nikolaj Coster-Waldau har også Frank Hvam, Pilou Asbæk, Dar Salim og Birgitte Hjorth Sørensen optrådt i større eller mindre roller.

ritzau