Verdenskendt komponist nægter at have givet interview, hvor han kaldte Tarantino en tåbe og hånede hans film Ennio Morricone nægter at have givet interview til den tyske udgave af Playboy, hvori han skulle have kritiseret filminstruktøren Quentin Tarantino. Han truer derfor med at gå rettens vej.

Den tyske udgave af Playboy-magasinet er mildest talt forbavsede over, at den verdenskendte komponist Ennio Morricone nægter at have deltaget i et interview, som de har bragt i forbindelse med hans 90-års fødselsdag.

I interviewet skulle Morricone angiveligt have kaldt filminstruktøren Quentin Tarantino for en »tåbe« og hans film for »skrald«.

I et skriftligt svar til The Guardian forsvarer Playboy sig:

»Vi er overraskede over at høre, at Ennio Morricone nægter at have deltaget i et interview med tysk Playboy. Samtalen fandt rent faktisk sted 30. juni 2018 hjemme hos ham i Rom. Interviewet blev arrangeret via Semmel Concerts, et firma, der promoverer koncerter, der også var til stede under snakken ...«

»Vi er derfor forvirrede over anklagen, at det ikke skulle have fundet sted«.

Angiveligt skulle Morricone have sagt, at Tarantino stillede urimelige krav under produktionen. I artiklen lød det således:

»Han (Tarantino, red.) kontakter mig ud af den blå luft og vil have færdige resultater på få dage, hvilket er umuligt. Det gør mig sindssyg!«

Truer med advokat

Efter udgivelsen af artiklen har Morricone truet med at sagsøge magasinet.

Det skriver han i et indlæg til Variety:

»Jeg synes, Tarantino er en formidabel instruktør. Jeg har været utrolig glad for vores samarbejde og det forhold, vi har fået til hinanden efter at have brugt meget tid sammen«.

»Derfor har jeg bedt min advokat i Italien om at gå rettens vej«.

I 2015 vandt Morricone en Oscar-statuette for bedste musik i forbindelse med arbejdet på Tarantinos westernfilm ’The Hateful Eight’.

Tidligere har han afvist at skrive musik for filmene ’Pulp Fiction’ og ’Inglorious Basterds’.