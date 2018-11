Uhyggelig og vanvittig historie: DR 2-dokumentar om massemorderen Charles Manson viser, hvad hjernevask kan føre til

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Henrik Palle om ’Mordkulten Manson indefra - De glemte bånd’ på DR 2, som kan streames her.

...

Det er i disse dage akkurat et år siden, at den livstidsdømte kulturleder og massemorder Charles Manson døde. Han blev 83 år, og af disse tilbragte han den overvejende del bag tremmer, det sidste lange stræk fra 1971, indtil han sov ind i fredelig modsætning til de toneangivende begivenheder i sit liv.

Han er på mange måder en fascinerende skikkelse, fordi han inkarnerer hippieidealernes pervertering: Det begyndte med fred og kærlighed og en alternativ kollektivistisk storfamilie, men endte som en dødsdyrkende kult, der dræbte som et led i realiseringen af Mansons syge dystopiske visioner.

Man ser, at øjnene – sjælens spejl, som man også kalder dem – er helt ude i galaksen af galskab og nok også for meget lsd

Men det er ikke alene på grund af det, at Manson stadig kan påkalde sig interesse, næsten et halvt århundrede efter at han blev fanget og fængslet. Det er også spændende på en bizar måde at forsøge at forstå, hvordan det kunne lade sig gøre. Hvad fik en større gruppe af unge mennesker – heraf flere med uddannelser og traditionelle familiebaggrunde – til at slutte op bag en fysisk undselig mand i begyndelsen af 30’erne med pjusket hår og en ikke videre fremragende sangstemme?

Set i tv: ’Mordkulten Manson indefra - De glemte bånd’ på DR 2 Kan streames på dr.dk.

Historien er fortalt adskillige gange. Der er tv-serier som ’Aquarius’ med David Duchovny, og der er flere fremragende bøger, hvoraf den ypperste nok er det gamle Fugs-medlem Ed Sanders’ ’The Family’. Der er også flere dokumentarer, men den seneste, som DR 2 sender for tiden, kan bringe optagelser fra dengang, hvor Manson og konsorter var en familie og udførte deres makabre gerninger, først og fremmest mordet på filminstruktøren Roman Polanskis højgravide hustru Sharon Tate i deres hus på 10050 Cielo Drive i august 1969.

Det er uhyggeligt i sjælden grad, når de unge kvindelige Manson-adepter med våben i hænderne fortæller om, at de blot gør, hvad der er rimeligt i deres situation. For her ser man, hvad hjernevask er for en størrelse, og hvad den kan føre til.

Ude i galaksen

Ved første øjekast ligner Lynette Fromme og hendes medsøstre så mange andre unge kvinder fra slutningen af 1960’erne. Men når de åbner munden, og de vildeste sætninger kommer ud, ændres ens blik på dem, og man ser, at øjnene – sjælens spejl, som man også kalder dem – er helt ude i galaksen af galskab og nok også for meget lsd.

Det er meget vanskeligt helt at videregive den følelse, man får ved at se disse optagelser fra et sted, hvor virkeligheden i den grad flimrer på den vanvittige måde.

Derfor skal der blot lyde en opfordring til at se programmet. Det er i bogstaveligste forstand far out, som man sagde i slutningen af 1960’erne, lige inden drømmen led en ækel død.