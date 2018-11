I dag fylder hun 80: Susse Wold vil hellere brænde op end brænde ud For skuespiller Susse Wold er det vigtigt konstant at udfordre sig selv og dermed søge 'Bevægelse', som også er navnet på hendes anden selvbiografi, der udkom torsdag.

80 ÅR I DAG:

Der er noget eksklusivt over Susse Wold. Hun er simpelthen i en klasse for sig. En af de skuespillere, der stadig har lidt af det magiske stjernestøv over sig, men på sin helt egen måde.

Selv da hun i 2012 en gang for alle ville gøre op med sit image som glamourøs overklassekvinde og kastede sig ud i rollen som leverpostejsmeleret børnehaveleder i Thomas Vinterbergs film ’Jagten’, skete det hamskifte efter 27 års fravær fra filmlærredet og som unik engangsforeteelse. Et sensationelt spring fra den ene yderpol til den anden: fra den ikoniske iskolde forførerske fru Junkersen i ’Den kroniske uskyld’ i 1985 til Grethe i børnehaven med træt hængebarm og et sprog, der havde fået ’karkluden’ – en præstation, som hun fik både en Robert og en Bodil for.

Susse Wold er eksklusiv i den forstand, at hun ikke er den, der klatter med sig selv – eller bruger sin tid på ting, hun ikke tror på. Nok gik hun som ung skuespiller til den med broget appetit på alt fra filmene ’Sommer i Tyrol’ og ’Charles tante’ til en kongelig ’Don Juan’, Holberg eller Helsingørrevy, men med årene har hun lært sig den disciplin at være selektiv, fordi hun afskyr at blive fastholdt i gamle skabeloner.

Som årene er forløbet, synes Susse Wolds liv at være én lang fejring

Helt afgørende er det for hende, at livet handler om at »være i bevægelse«, »bryde behagelighedsgrænser« og gøre noget, hun ikke tør eller har prøvet før. Deraf også årsagen til hendes lange pause fra filmens verden: »Jeg fik stort set kun tilbudt roller, hvor jeg skulle spille rige, småfulde damer fra bourgeoisiet. Og det gad jeg ikke«. Hvorfor brænde ud af bar middelmådig gentagelsestrang, når der er så meget andet at brænde for, selv om det kan synes uden for skiven, som nu hendes mangeårige engagement som præsident for Aids-Fondet.

På teatret har der været langt større mangfoldighed i rollerne. Helt tilbage i tiden på Privatteatrenes Elevskole fik hun godt nok at vide, at hun lignede en ost i ansigtet og aldrig ville få noget at lave på film, men muligvis på teatret på grund af ansigtets »store gode sminkeflader«. Smukke Susse fik dog rig mulighed for at udvikle sit sceniske talent, ikke bare i retning af det elegante lystspil – en svær kunst, som lå lige til sidebenet – men også i de mere dybdegående roller lige fra Strindbergs ’Båndet’ og Shakespeares ’Helligtrekongersaften’ til Marivaux’ ’Den dobbelte troløshed’.

I de senere årtier af karrieren har der været langt imellem roller, hun ville satse på. Men på Folketeatret var hun stærk som fru Alving i Ibsens ’Gengangere’, og på Betty Nansen Teatret gav hun bl.a. prægnans til Gertrud i ’Hamlet’, til en af Tjekhovs ’Tre søstre’ i en fængende aldrende udgave sammen med Ghita Nørby og Bodil Udsen samt frem for alt til den gådefulde Orlando med den lette gang på jorden hinsides køn og alder. En figur, der spejler Susse Wold, som hverken alder eller modgang synes at bide på.

Selv har hun udtalt, at hun ikke har været interesseret i paraderoller, men mere er optaget af de glansløse personer og psykologien bag det hele.

Således har hun sammen med sin mand og faste samarbejdspartner, Bent Mejding, f.eks. været i stand til at gøre det stillestående oplæsningsdrama ’Kærestebreve’ til en indtrængende teateroplevelse og publikumssucces ad flere omgange.

Tilsvarende har hun med karakteristisk initiativlyst selv sat forestillings- eller oplæsningsprojekter i gang, hvor hendes formfuldendt modulerede, smidige stemme kom til sin fulde ret, såsom H.C. Andersen-monologen ’Snedronningen’ og dramatiseringen af Karen Blixens breve ’Man skal elske sin skæbne’. I sidstnævnte tilfælde var Mejding hendes makker på scenen, ligesom de to gennem årtier var dansk teaters store par.