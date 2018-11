50 år i dag: Skuespiller Owen Wilson har en iøjnefaldende næse for underspillet komik Owen Wilson er især kendt for sit talent for komik, men er en alsidig skuespiller, der har erfaring med alt fra thrillere til animationsfilm. Og i øjeblikket er han ved at indspille en actionkomedie med Jackie Chan.

50 ÅR I DAG:

To nære venner og branchekolleger har været med Owen Wilson hele vejen gennem karrierens op- og nedtur, siden hans spillefilmdebut ’Uorganiseret kriminalitet’ i 1996.

Den ene er instruktøren og manuskriptforfatteren Wes Anderson, som Owen Wilson delte værelse med, da de begge læste på universitetet i Texas som unge. Wes Anderson og Owen Wilson skrev manuskripterne til ’Rushmore’ og den oscarnominerede ’The Royal Tenenbaums’ sammen, og også i adskillige af sine senere film har Wes Anderson haft glæde af Owen Wilsons åbenlyse talent for underspillet komik – det gælder for eksempel i de populære og roste ’The Darjeeling Limited’ fra 2007 og i ’The Grand Budapest Hotel’ fra 2014.

Owen Wilsons næse har været brækket to gange. Hans psyke måske flere

Den anden er skuespilleren Ben Stiller, der fik øje på Owen Wilson i ’Uorganiseret kriminalitet’ og siden da talrige gange har spillet sammen med ham. De har fulgtes gennem ’Nat på museet’-, ’Zoolander’- og ’Meet the Parents’- filmene. Begge kan kunsten at klovne med dybde og varme, og har Owen Wilson ikke Ben Stillers evne til at lave groteske gummigrimasser med ansigtet, så har han til gengæld en hårdt erhvervet braktud, der ind imellem gør sig godt i komiske sammenhænge.

Owen Wilsons næse har været brækket to gange. Hans psyke måske flere. I hvert fald har han fortalt, at han ind imellem lider af depression. I 2007 havde han det så skidt, at han prøvede at begå selvmord. Det lykkedes ikke, og derefter tog han imod behandling for depression.

Nogle år senere, i 2011, kunne han ses i en af sine hidtil bedste roller i Woody Allens ’Midnight in Paris’, der fik en oscar for bedste manuskript. Wilsons karakter i den film minder let genkendeligt om Woody Allen selv, men Owen Wilson spiller ham befriende nok uden for mange neuroser og med sjælden set varme og charme.

Tre år senere havde Owen Wilson den mandlige hovedrolle i trekantsdramaet ’She’s Funny that Way’. Og i 2015 forsøgte han sig helt uden for komediens rækkevidde ved at medvirke i den forglemmelige thriller ’No Escape’.

Siden 2000 har han indspillet flere film sammen med Jackie Chan. I øjeblikket er de to skuespillere beskæftiget med at lave endnu en actionkomedie i ’Shanghai’-serien.

Derudover er Owen Wilson involveret i et kommende Wes Anderson-projekt og lægger også stemme til roller i flere dyre animationsfilm.

Ved siden af skuespillet har han børn fra tre forskellige forhold at tage sig af på deltid.