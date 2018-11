Hugh Grant får stor rolle i Susanne Biers nye HBO-serie Hvis ikke Nicole Kidman var et stort nok navn til Susanne Biers nye HBO-serie, er det nu sikkert, at hun kommer til at spille over for selveste Hugh Grant.

Den britiske skuespiller Hugh Grant er netop blevet føjet til rollelisten til den kommende HBO-miniserie ’The Undoing’. Det skriver Variety. Dermed kommer han til at spille over for ingen ringere end Nicole Kidman, når danske Susanne Bier går i gang med at instruere miniserien, der er baseret på romanen ’You Should Have Known’. Læs også: Hugh Grant dumper Susanne Bier Serien i seks episoder fokuserer på Kidmans karakter Grace Sachs, der har det perfekte liv, indtil hendes mand på mystisk vis forsvinder. Manden skal altså spilles af Hugh Grant. Grants karakter Jonathan beskrives som »en succesfuld pædiatrisk onkolog, en hengiven ægtemand til Grace og en god far, hvis fortid bliver endevendt, da han pludselig forsvinder, hvilket fører til forfærdelige afsløringer«. Seriens premieredato er endnu ikke fastlagt.