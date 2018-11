Med Trump-kritisk dokumentar viser Michael Moore, at han stadig er relevant – selv når han ikke er i topform I en tid, hvor Michael Moores afsløringer og stædige magtkritik er mere relevant end nogensinde, er han ved at gå af mode. Eller måske bare ved at blive overhalet indenom.

FOR ABONNENTER Er Michael Moore overhovedet relevant mere? Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind