Hvor er de kvindelige instruktører? »Det er mig en gåde, at de danske biografer ikke gør mere for filmkunsten«

Som ung pige var de nørdede fællesskaber noget, drengene stod for, og når jeg vovede mig derind, havde jeg det, som om jeg var på tålt ophold. Når jeg blandede mig i diskussionerne om film eller litteratur, skulle jeg bruge energi på at modbevise drengenes forudindtagede skepsis, og der var alle de her sociale koder, jeg ikke kendte og aldrig kunne leve op til. Jeg oplevede også, at der blev udvist en udpræget afsmag over for den forstyrrende seksualitet, jeg kom anstigende med. Så jeg holdt mig for det meste på afstand.

Da Lucrecia Martel i et interview i The Guardian bliver spurgt, hvordan det er at være kvindelig filmskaber, trækker hun på skuldrene og siger, at det ikke er nemt, men at der er folk, som er fattige og har mørk hud, og i forhold til deres udfordringer er hendes ingenting.

Ikke desto mindre er Martel en af de ganske få kvindelige instruktører, der har haft film på Cannes’ program. Kun 4,3 procent af alle film, der nogensinde har været i konkurrence i Cannes, er instrueret af kvinder.

Mere end en systematisk udelukkelse af kvinder på grund af kønsdele er der måske tale om en udvælgelse, som sker på baggrund af æstetik. Jeg hørte for nylig nogen forklare æstetik som »et system, man forstår verden igennem«, og det er ikke svært at forestille sig, at man som kvinde typisk udvikler et andet system, end man gør som mand, når man har væsensforskellige kropslige og kulturelle forudsætninger for at udvikle det.

Det er heller ikke svært at forestille sig, at man som mand med sit system simpelt hen ikke kan genkende kvaliteterne ved det fremmedartede system.

Mere end en god historie

Filmen i alle sine digitale afarter er fortsat det mest betydningsfulde massemedie, vi har, og derfor er filmkunstens evne til at fortolke og formidle virkeligheden af afgørende betydning.

Hvis jeg kunne ønske mig én ting for det danske biografpublikum, ville det være, at vi lærte at åbne vores sanser for andet end den gode historie. Men det kræver, at biograferne sætter filmene op. Det er mig fortsat en gåde, at de danske biografer ikke gør mere for filmkunsten. At storslåede værker som ’Zama’ er henvist til festivaler og særvisninger.

Det kræver også, at vi, der skriver om filmene, udvikler et sprog til at formidle de ikkesproglige filmiske kvaliteter sprogligt. Det lyder ikke let, og det er det heller ikke.