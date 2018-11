Tonemesterens lydklumme: »Det er modigt, radikalt og gennemført visionær filmkunst for øregangene« Den franske filmmager Robert Bresson er en af alle tiders største filmmagere for øregangene, skriver tonemester Peter Albrechtsen i denne uges lydklumme.

»Jeg vil gerne have, at folk føler en film, før de forstår den«.

Citatet stammer fra den franske filminstruktør Robert Bresson, der døde i november 1999 i en alder af hele 98 år. Han er en af alle tiders mest roste franske filmmagere og en af de allerstørste, når det kommer til at bruge lyd som en kreativ medfortæller og ikke mindst, når det gjaldt om at sætte ord på forholdet mellem lyd og billede i filmens verden. At folk skulle føle hans film, før de forstod dem, handlede i høj grad om at sanse dem, høre dem, mærke dem.

Bresson skrev simpelthen sin helt egne ’noter om lyd’, en form for ti bud – eller rettere fem bud – for, hvordan filmfolk bør arbejde med billede og lyd sammen.

’Det, som øjet oplever, må ikke være det samme som det, øret oplever’, var hans første rettesnor, og i en filmverden, hvor lyd alt for ofte udelukkende understøtter det, man ser, har Bressons begavede betragtninger i dén grad sat sine spor: Moderne mesterinstruktører som Michael Haneke, Dardenne-brødrene og Lynne Ramsay hylder ofte Bresson og taler ikke mindst om, hvordan hans soniske landvindinger har påvirket dem.

Når lyd og billede ikke må være det samme, betyder det jo automatisk, at lyden skal fortælle historier, der foregår uden for billedrammen.

Øret udfordrer øjet. Offscreenlyd kaldes det med et fagudtryk, og det er netop noget af det, Bresson var en mester til i anbefalelsesværdige hovedværker som ’Hvad med Balthazar’ (1966) og ’En landsbypræsts dagbog’ (1951), hvor karakterer, konflikter og begivenheder udspiller sig ude af syne, og det gør os automatisk helt ekstraordinært nysgerrige.

Bressons helt store soniske milepæl er ’En dødsdømt flygter’ fra 1956, som er baseret på den sande historie om frihedskæmperen André Devigny, der blev fængslet og dømt til døden af nazisterne under Anden Verdenskrig.

Filmen rekonstruerer hans celle i Lyon og følger hans omhyggelige flugtplaner, men hovedparten af handlingen udspiller sig uden for fængselscellen, og vi hører meget mere, end vi ser. Bresson bruger endda en voiceover, der indimellem direkte modsiger, hvad der sker i billedet.

Det er modigt, radikalt og gennemført visionær filmkunst for øregangene.