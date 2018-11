Utøya-overlever Rakel Birkeli: »Man kan ikke helt ... det er så brutalt, at du ikke i din vildeste fantasi kan forstå, at det sker« 24-årige Rakel Mortensdatter Birkeli er en af de fire overlevende fra Utøya, der i en ny dokumentarfilm forsøger at tage kontrollen over sine egne oplevelser 22. juli 2011 med hjælp fra en håndfuld unge skuespiller, der genopfører, hvad der skete for hende den dag.

»Er det skuespil?«.

Sådan spurgte den dengang 16-årige Rakel pigen, der stod ved siden af hende i teltlejren på Utøya, da en mand i politiuniform rettede sit våben mod en høj ung fyr. Og skød. Den unge mand rejste sig op og blev skudt igen. En gang til forsøgte han at rejse sig. Og blev skudt. Så blev han liggende.

Tidligere på dagen var alle de unge på Utøya blevet kaldt sammen i salen. En bombe var sprunget i Oslo, fortalte lederne. De fik besked på at ringe til deres forældre. Og til folk, de kendte i Oslo. Og husk så, sagde de, at I lige nu opholder jer det tryggeste sted i verden.

Kort efter gik Anders Behring Breivik i land på Utøya.

»Og så sker det stikmodsatte. Man kan ikke helt ... det er så brutalt, at du ikke i din vildeste fantasi kan forstå, at det sker. Det er vanskeligt at tro på, selv om du står og ser på det«.

Den sommer var Rakel Mortensdatter Birkeli en glad og sporty pige fra Finnmark i Nordnorge. Optimistisk. Og måske lidt naiv, siger hun. Sommerlejren handlede for hende først og fremmest om det sociale. Det var en veninde, der havde fået hende med. Og hun glædede sig til diskofesten.



»Men vi fik aldrig oplevet diskofesten det år«.

I stedet løb de. Alle fra Nordnorge-lejren løb. Men Rakel sad fast, da de skulle over et hegn. Gerningsmanden var bag hende, og hun råbte på hjælp. Men folk løb videre. Også hendes veninde, der råbte »Sorry, Rakel«, da hun strøg forbi.



Det er en central del af hendes fortælling om Utøya 22. juli 2011, som hun gerne ville have med i rekonstruktionen af begivenhederne på Utøya, da hun for nogen tid siden sammen med tre andre overlevende og en håndfuld unge skuespillere genopførte rædslerne fra øen i trygge omgivelser i et filmstudie i Norge.

Så under indspilningerne til filmen ’Rekonstruktion Utøya’ ringede hun til sin veninde og spurgte, om det var OK, at det kom med i filmen. Det var det.

Foto: Jacob Ehrbahn

»I flere år bragte hverken hun eller jeg det op i vores samtaler, fordi vi begge syntes, det var meget ubehageligt. Men det var en kaotisk situation, jeg sad fast i et hegn, og gerningsmanden kom bagfra, så folk løb jo. Jeg forstår virkelig godt, at hun prøvede at redde sig selv. Så gik der nogle år, og så talte vi om det. Og hun sagde undskyld. Det var virkelig vigtigt for mig at sige, at jeg forstod hende, og at hun ikke skulle være ked af det, for der var kun én, der havde ansvaret den dag. Og det var gerningsmanden«.

Rakel kom fri af hegnet. Gemte sig med sin kammerat Tarjei og en gruppe andre unge på en klippehylde. Men gerningsmanden nærmede sig, så hun og Tarjei løb videre.

»Det var faktisk kun Tarjei og mig, der kom fra det første gemmested i live. Alle de andre blev skudt, det kunne jeg senere læse i retsdokumenterne«, fortæller hun.

Tarjei blev også ramt af skud, da de løb, og så var hun alene. Og gemte sig på en anden klippehylde et sted, der var vanskeligt at komme til. Og hvor hun i et par timer sad og trykkede sig ind mod klippevæggen, inden redningsfolkene kom.

»Jeg har fortalt min historie før og troede på en måde, at den var færdigbearbejdet. Det var den ikke. Og da jeg gik i gang med denne her proces, opdagede jeg, at det blev en slags nøgle til et følelsesliv, jeg ikke havde været i kontakt med før«.



»Jeg tror, det var hele den setting, vi befandt os i. At de unge medvirkende skuespillere var til stede og så på mig, sådan som du ser på mig nu, og var interesserede i mig og min historie. Jeg fik følelsen af, at det var vigtigt. At min historie var vigtig. Hele den samspilsproces mellem os, der var der for at støtte og hjælpe hinanden, og ønsket om at dykke ned i det her sammen var helende. Og så var der god tid. Jeg tror, jeg var på filmcampen i en uge«.

Det påvirkede hende særligt at stå i det sorte filmstudie og genskabe minderne fra Utøya scene for scene.

»Jeg blev ramt, da jeg skulle fortælle, hvordan jeg ringede og fik kontakt til min far, der var på ferie i Kroatien. Og så synes jeg, det var hårdt, da vi rekonstruerede den helt forfærdelige scene, hvor vi ser alle blive skudt omkring os«.

Men på en måde føltes det også, som om hun fik en kontrol over situationen, hun ikke havde på Utøya for syv år siden.

»Når man opsøger det skumle og modbydelige og går igennem minderne i trygge rammer, kan man få en fornemmelse af at få kontrollen tilbage. For var der én ting, vi ikke havde 22. juli 2011, så var det kontrol«.

Hun sagde ja til at være med i filmen, fordi mange afholder sig fra at spørge til rædslerne på Utøya. Og fordi hun har fået positive tilbagemeldinger, når hun tidligere i foredrag har fortalt sin historie.

»Men filmen handler lige så meget om samspillet mellem os på filmcampen, som den handler om, hvad der skete på Utøya. Det er lidt mærkeligt at se den færdigklippede film, når man ved, hvor meget mere der er bag. Men når jeg prøver at forholde mig objektivt til det, synes jeg, det er blevet en fin film«.

Hænderne op

En af de ting, der ikke er blevet plads til i filmen, er, hvordan Rakel i et par timer sad alene i skjul på en klippehylde på Utøya, inden to både med to politifolk i hver kom sejlende under hende, stoppede, rettede deres våben mod hende og bad hende tage hænderne op over hovedet.



Det er heller ikke kommet med, hvordan hun fik kastet et reb ned af redningsfolkene, bandt det om livet og klatrede op fra sit gemmested. Eller hvordan hun sammen med tre andre overlevende gik afsted mod båden med en politimand forrest og en politimand bagest og fik besked på at kigge ind i ryggen på den, der gik foran, i stedet for at kigge sig rundt.

Og hvordan hun alligevel kom til at kigge, da politimændene sagde, at nu kom der et grusomt syn, som de skulle undgå. Og så ti unge mennesker, der lå døde langs en sti på øen.

Eller hvordan det lille følge på et tidspunkt blev overhalet af nogle redningsfolk, der kom løbende med en ung mand i en presenning og råbte, at det var kritisk, og at den unge mand derfor skulle med den første båd. Da de bar ham over et hegn ud mod vandet, røg hans ene fod ud af presenningen, så man kunne se hans tatovering. Hvorefter pigen foran Rakel brast sammen og råbte:»Det er min bror, det er min bror«.