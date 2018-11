Utøya-overlever Torje Hanssen: »I det sekund, jeg svømmede rundt om klippen, glemte jeg, at min bror var blevet skudt« Torje Hanssen var bare 14 år gammel, da han 22. juli 2011 forsøgte at drukne sig selv ved Utøya for at undgå at blive skudt. Siden har det været et større opklaringsarbejde at finde ud af, hvem han egentlig var, før Utøya ændrede alting. I en ny dokumentarfilm rekonstruerer han sammen med tre andre overlevende sin historie fra Utøya.

Der var noget, Torje Hanssen mistede 22. juli 2011 på Utøya. Nemlig fornemmelsen af, at der højst sandsynligt ikke ville ske noget, når han eksempelvis gik ind i en elevator eller i et fly.