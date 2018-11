Henrik Palle om TV2's nye dramasatsning: Man kan spørge sig selv, hvad meningen er med sådan en serie

Vi er i det Herrens år 1899.

De tre forældreløse børn Karl, Sofie og Marie lever et fattigt, men kristeligt liv på børnehjemmet under myndig supervision af forstanderinden, spillet stramt af Kirsten Olesen. Deres mor er død, og de har intet hørt fra deres sømandsfar i adskillige år.

Men storesøster Marie bærer håbet i sit hjerte. Ved enhver lejlighed går hun ned til havnen for at høre, om nogle af søfolkene måske har hørt nyt om faderen, Jens Peter Jensen.













Håbet Dramaserie. TV 2 Koncept: Christian E. Christiansen og Ina Bruhn Danmark. 2018

Da hun bliver konfronteret med, at hun skal ud at tjene hos en amtmandsfamilie på Fyn, klipper hun sit hår kort, snører sit bryst ind og tager hyre som ungmand på fragtskibet ’Håbet’, hvis kaptajn har adopteret hendes to mindre søskende.

Planen er at få oplysninger om faderens whereabouts i Christianssand og så ellers opspore ham og overbevise ham om, at nu skal han komme tilbage og indtage rollen som forælder for sine tre moderløse børn. Bum.

Og fordi det er en julefortælling, har man fra starten på fornemmelsen, at det skal hende Marie – der bliver til Martin – nok få held til. For hvor svært kan det være at finde en dansk sømand, ingen har hørt et pip fra i flere år. Det skal en opvakt ung dame fra arbejderklassen da nok kunne finde ud af i et benhårdt klassesamfund – og det uden at afsløre, at hun i virkeligheden er en kvinde og ikke en yngling.

Kulissen er fin nok. Hjemstavnen Danmark står som bøgelys idyl, og selv om kårene på børnehjemmet er tarvelige, er der propert og grød og blødkogte æg at spise. Næppe i noget omfang retvisende for, hvilke kummerlige forhold fattige forældreløse børn måtte tåle i datidens Danmark.

Den stod ifølge kilder på tørre tæsk, endnu tørrere brød, hårdt arbejde og indremissionsk indoktrinering. Kærlighedens stærke arm uddelte lussinger i dusinvis, og efter konfirmationen gik turen til slavelignende forhold enten som karl eller pige, med ret til at blive misbrugt på alle måder i Herrens og arbejdets hellige navn.

Til gengæld stikker realismen forsigtigt sit ansigt frem i skildringen af forholdene på det gode skib ’Håbet’. Her er kaptajn Andersen god, men også streng og absolut ikke blødsøden. Skipper Kneisvig holder justits med hård hånd og kridtpiben i munden, mens rederiejerens uduelige, upålidelige og uvenlige skvat af en søn gør livet hårdt for Marie, der må trælle som ungmand med både køkkentjans, dækskuring og sejlhejsning i selskab med letmatrosen Hans. (Og lur mig, om ikke der kommer lidt kærlighed på banen, når han finder ud af, at hans bofælle i det forreste lukaf er en smuk ungmø).

Man mærker hverken brækstanken eller råddenskaben i skibets nedre regioner, men det antydes, at skellene er skarpe, og at de unge søfolk ikke blev regnet for andet end trækdyr i sejladsens tjeneste.