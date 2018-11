5 hjerter til uigenkendelig Patricia Arquette: Thriller-serien 'Escape at Dannemora' på HBO er en besynderlig trekantet fængselsaffære Patricia Arquette og Benicio del Toro er fremragende i flugtfortællingen fra staten New Yorks ydre egne.

»Jeg er ikke en hund«, siger Patricia Arquettes hudsultne systueleder Tilly Mitchell, just som hun har stukket numsen frem under mormortrussen, og Paul Danos snarrådige forbryder Sweat skal til at jage sin erigerede bandit op i hende.

Hun er en kvinde med bristede illusioner i hobetal, han en dømt morder uden forhåbninger overhovedet

»Se mig i øjnene«, fremturer hun. Og så bliver det da også til stående coitus med øjenkontakt i baglokalet til produktionshallen i Dannemora-fængslet, mens et hold dømte kriminelle udøver husflid mindre end en håndfuld meter fra de to knallerter.













Escape at Dannemora Thrillerdrama – HBO Nordic Koncept: Brett Johnson og Michael Tolkin USA. 2018





Scenen indhegner ganske fint stemningen og tarveligheden i den romantiske relation, der er opstået mellem funktionæren og fangen; hun er en kvinde med bristede illusioner i hobetal, han en dømt morder uden forhåbninger overhovedet.

Så de sniger sig til et dagligt hastigt knald, et stykke hugget sukker i en grå tilværelse bag mure og pigtråd, inden hun går hjem til sin dybt kedelige mand og han til cellens nødtørftige surrogat for et hjem.

Og mens det går på, sidder fangernes grå eminence, Richard Matt, spillet med tungen lidt i munden og figuren lige i skabet af Benicio del Toro.

Både han og medfangen Sweat sidder inde for den værste af alle forbrydelser og har derfor kun døden at se frem til på længere sigt.

Men i Sweats forhold til Tilly opstår der en mulighed for flugt; med hendes privilegerede gang gennem anstaltens sikkerhedsforanstaltninger kan de to tilgå drømmen om at undslippe som en reel mulighed, og de griber chancen.

Men hvordan det sker, pølser fortællingen ikke sådan lige ud med fra begyndelsen. Den er nemlig fortalt ganske elegant, adstadigt og bagvendt, som det lidt er på mode i de mere litterært anlagte amerikanske tv-serier.

Hornbechsk autoritet

Men vi ved, at et par indsatte har taget benene på nakken og har gjort som snaps i sommervarmen: er forduftet. Vi ved også, at der er iværksat en større jagt på d’herrer, og at Tilly skal afhøres af en snu og skarp anklager, som spilles med Birthe Rønn Hornbechsk autoritet af Bonnie Hunt.

En langsom start giver et godt grundlag for en senere voldsom acceleration

Så der er med det samme leveret et par intriger for næsen af seeren: Hvordan vil det gå Tilly med det triste ansigt og de sørgelige briller, og hvordan kan flugten komme i stand ved hendes mellemkomst?

Måske vil nogle føle, at det går uendelig langsomt, det hele. Hvorfor skal vi se fanger sidde og sy lynlås i jeans, overhøre længere samtaler mellem en fængselsfunktionær og Benicio del Toros karakter om et billede, han skal male af vedkommendes hustru. Og være med på baren, når Lyle Mitchell, altså Tillys mand og kollega i fængslet, sidder og drikker bajere?

Det skal vi, fordi en langsom start giver et godt grundlag for en senere voldsom acceleration. Og det er jo akkurat thrillerens natur, når den er bedst: at den skubber sin forbruger længere og længere ud på stolen i bar spænding.

Og mon ikke, det sker her. For det grå og triste fængsel som udgangspunkt understreger styrken i de to flugtkongers længsel efter andet end dåsemad og afskallede institutionsfarvede vægge.