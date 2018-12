Der røg en jomfru: Kasper blev den første til at træde ud af jomfruernes klub, og så var der bang for the buck, som man siger

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Der skulle gå 112 minutter, før ’Jomfruernes klub’ blev interessant, men de første fire afsnit har mildest talt været kedelige.

Det kunne ellers være så godt: Fire mandlige jomfruer mødes en gang om ugen for at hjælpe hinanden med at komme i gang med de intime relationer. Sikke nogle interessante samtaler om manderoller, egne og andres forventninger og seksualitet, der kunne komme ud af det.

Det sker bare ikke, for ’Jomfruernes klub’ er et program, der ikke rider den dag, det sadler. Deltagerne tager så små skridt, at de næsten går baglæns.

De fire jomfruer er Mark, der »har det svært med intimitet«, Nicolaj og Joachim, der ikke helt ved, hvordan de skal tale med kvinder, og Kasper, der tager tilløb til at springe ud som homoseksuel, selv om han synes, det ville være meget lettere at være til kvinder. De er alle i tyverne og føler sig seksuelt bagud i forhold til jævnaldrende. Men de første fire afsnit har været hæmmet af programmets præmis: at deltagerne selv er drivkraften bag udviklingen.

Giv dem en hjælpende hånd

De sætter hver uge et mål for sig selv, men hvis man i forvejen har minus på selvtillidskontoen, er man nok ikke tilbøjelig til at sætte et mål, hvor der for alvor er noget på spil.

Her er f.eks. ugens udfordringer i program fire: Mark skal holde en tale foran et hold nye studerende – en forlængelse af den foregående uges udfordring, hvor han var på præsentationskursus for at øve sig. Kasper tager til LGBT-fest. Joachim skal mødes med en ven, der kan fortælle ham om hans udstråling, og Nicolaj skal mødes med en fremmed kvinde med ditto formål. Er det sympatiske tiltag? Ja. Er det spændende tv? Nej.

Som udgangspunkt afskyr jeg coaches og selvudviklingstyper. Men lige netop her skulle man måske have haft en motor udefra – en menneskelig dåseåbner – til at sætte lidt mere fut i de ugentlige udfordringer og lade os komme tættere på de fire jomfruer, der træder vande på egen hånd.

Så egentlig havde jeg jo set mig sur på programmet. Hvorfor laver man ikke et format, der bedre udnytter, at fire modige mænd stiller op til at nedbryde så stort et tabu? Men så kom afsnit fem og ødelagde mit dårlige humør.

Det lader til, at deltagerne endelig slapper af foran kameraet og hinanden og ’giver noget af sig selv’, for nu at bruge den kliché. Og så kan vi omsider glædes over noget action. Kasper bliver nemlig den første til at træde ud af jomfruernes klub, og så var der så at sige bang for the buck.