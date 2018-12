Tonemesterens lydklumme: Der er en sekvens i ’Roma’, som er noget af det heftigste, jeg nogensinde har hørt i en biograf Med ’Roma’ har Alfonso Cuarón videreudviklet udtrykket fra den skelsættende ’Gravity’, skriver Peter Albrechtsen i sin ugentlige lydklumme.

Det hele ændrede sig, da tyngdekraften forsvandt.



Sådan føltes det nemlig, da man oplevede ’Gravity’ i en biograf med Dolby Atmos-lyd. Det var tilbage i oktober 2013, og undertegnede kan stadig huske suget i maven, da George Clooneys astronautstemme pludselig kom ud af højttalerne i loftet og bevægede sig ud over os, der sad i salen.

Den krystalklare lyd gjorde, at man vitterlig fik følelsen af, at hollywoodstjernen svævede gennem rummet. Filmmagi af den mest sublime slags, og ’Gravity’ var en skelsættende lydfilm.

Nu er instruktøren Alfonso Cuarón aktuel med sin næste film, ’Roma’, og minsandten om ikke den mexicanske ener atter sætter nye standarder for moderne filmlyd. ’Gravity’ beviste, at Dolby Atmos-systemet er en reel revolution i moderne filmlyd.

Det nye lydformat inkorporerede også højttalere i loftet, og med en udsøgt detaljerigdom var dette tredimensionel lyd, når den var allerbedst. I ’Roma’ er denne lydæstetik overført til et familiedrama med overvældende resultater.

Det er vigtigt at pointere, at ’Roma’ på mange måder er ret intim og nedbarberet. Det er ikke en film, man lige umiddelbart tænker vil have en vildt ambitiøs surroundlydside. Men Cuarón har valgt at videreudvikle udtrykket fra ’Gravity’, og pludselig er man omgivet af levende, livlige atmosfærelyde hele vejen rundt, og hver gang kameraet skifter perspektiv, skifter lyden perspektiv, og elementerne panorerer rundt, så det føles, som om man selv sidder midt i miljøerne.

Det giver et sublimt sonisk dybdeperspektiv i filmen, og miljøtegningen føles imponerende nærværende. Det kribler i øregangen, og fordi Cuarón samtidig ikke bruger underlægningsmusik, er der god plads til at nyde alle de soniske raffinementer.

Cuaróns sans for avancerede, altomsluttende lyduniverser viste sig for alvor med ’Children of Men’, og det er, som om han for hver ny film opskalerer ambitionerne – med uvurderlig hjælp fra sin faste mixer, lydguruen Skip Lievsay.

Der er en havsekvens i ’Roma’, som er noget af det heftigste, jeg nogensinde har hørt i en biograf. Og det fantastiske er, at man ved, at Cuaróns næste film garanteret bliver endnu vildere.